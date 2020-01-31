Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T20:57+0300
https://ria.ru/20200131/1564090792.html
Поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса, пишет Ъ
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090593_0:95:3072:1823_1036x0_80_0_0_f7dfbdf1348a06073164c7a8335d67df.jpg
РИА Новости

Поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса, пишет Ъ

09:36 31.01.2020 (обновлено: 20:57 31.01.2020)
21746
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСмартфоны Huawei Mate 20 Pro
Смартфоны Huawei Mate 20 Pro
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Смартфоны Huawei Mate 20 Pro. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Китайские производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также американская компания Apple приостановили на две недели поставки смартфонов в Россию из-за коронавируса, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников издания, компании разослали партнерам письма с информацией о том, что из-за коронавируса фабрики продлили каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля и есть вероятность дальнейшего переноса сроков.
Другой источник рассказал, что поставки начала переносить и Apple, что подтвердили газете в одной из компаний — поставщиков электроники.
При этом в пресс-службе Vivo заявили, что смещение графика не скажется на наличии смартфонов и не будет заметно для потребителя.
Медицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань
30 января, 08:00
У Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"
Согласно опросу газеты среди компаний "Вымпелком", МТС, "МегаФон", "Связной" и "М.Видео-Эльдорадо", ретейлеры пока не ожидают дефицита поставок. Представители Huawei, Lenovo, Apple от комментариев отказались.
По мнению директора департамента "Мобильные средства связи" компании "Марвел-Дистрибуция" Павла Вьюкова, задержки в две недели не окажут воздействия на российский рынок. Негативные последствия (в виде повышения цен на смартфоны на 10-15%, которые приведут к снижению спроса) могут наступить только после месяца-полутора.
Жертвами нового коронавируса стали уже 213 человек, заражены более 9,8 тысячи. Самая сложная ситуация в КНР, однако около ста случаев зарегистрировано еще в 20 странах. В России заболевших нет. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
38291014629
Обсудить 9
Распространение нового коронавирусаZTEXiaomi IncHuawei TechnologiesКитайРоссияLenovo GroupТехнологии
Популярные комментарии
Похоже, урон от этой инфоатаки для КНР будет выше, чем от ядерной бомбардировки. И наши в этом деле подыгрывают трампистам... трудно понять - почему. Неужели Си настолько ближе клинтониты?
31 января, 10:13
Nebannij Den
631009
Рекомендуем
Мессенджер WhatsApp
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Сотрудник ДПС ГИБДД проводит проверку документов у водителя в Москве
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Бундестаг
В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве
Пассажиры рейса прибывшего из Пекина в аэропорту Толмачево
В Новосибирске госпитализировали прибывшего из Китая авиапассажира
Американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес
Украинцев возмутил пост американской телеведущей о россиянах и гопаке
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Роспотребнадзор призвал к мерам предосторожности из-за коронавируса
Блокадница Ленинграда прокомментировала скандал в Керчи
Керченская блокадница прокомментировала скандал с подаренным "хлебом"
Рак легких
Назван простой способ избежать рака легких
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Число раненных при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек
Сирийские военные в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев объявил об отставке правительства республики
Правительство Чувашии отправили в отставку
Томаты
Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Россия ограничила полеты своих авиакомпаний в Китай
03:09В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
03:09Россиянам рассказали, как правильно спать
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
Лента новостейМолния