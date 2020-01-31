Поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса, пишет Ъ

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Китайские производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также американская компания Apple приостановили на две недели поставки смартфонов в Россию из-за коронавируса , сообщил " Коммерсант " со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, компании разослали партнерам письма с информацией о том, что из-за коронавируса фабрики продлили каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля и есть вероятность дальнейшего переноса сроков.

Другой источник рассказал, что поставки начала переносить и Apple, что подтвердили газете в одной из компаний — поставщиков электроники.

При этом в пресс-службе Vivo заявили, что смещение графика не скажется на наличии смартфонов и не будет заметно для потребителя.

Согласно опросу газеты среди компаний "Вымпелком", МТС, "МегаФон", "Связной" и "М.Видео-Эльдорадо", ретейлеры пока не ожидают дефицита поставок. Представители Huawei, Lenovo, Apple от комментариев отказались.

По мнению директора департамента "Мобильные средства связи" компании "Марвел-Дистрибуция" Павла Вьюкова, задержки в две недели не окажут воздействия на российский рынок. Негативные последствия (в виде повышения цен на смартфоны на 10-15%, которые приведут к снижению спроса) могут наступить только после месяца-полутора.