Россия способна к передовым цифровым разработкам, заявил Мишустин

АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Россия способна к передовым разработкам, которые в самое ближайшее время будут менять мир, РФ готова делиться своими технологиями с партнерами по ЕАЭС, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики" в Алма-Ате.
"Россия обладает прорывными технологиями для реализации самых смелых задач в области цифровизации. У нас есть собственные лидеры цифрового бизнеса, создающие глобальные экосистемы, развивающие направления, которые в самое ближайшее время будут изменять наш мир - например, это беспилотные автомобили. При этом мы не только обладаем передовыми разработками, но активно внедряем их в повседневную жизнь", - сказал Мишустин.
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Он добавил, что Россия готова делиться "самыми прорывными технологиями и инновациями" с партнерами по ЕАЭС. "У нас должна быть общая повестка в этой сфере, поскольку "цифра" стала ключевым элементом глобальной конкуренции, и эту глобальную конкуренцию мы должны не просто выдержать, а выигрывать", - сказал Мишустин.