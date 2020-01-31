Россия способна к передовым цифровым разработкам, заявил Мишустин

"Россия обладает прорывными технологиями для реализации самых смелых задач в области цифровизации. У нас есть собственные лидеры цифрового бизнеса, создающие глобальные экосистемы, развивающие направления, которые в самое ближайшее время будут изменять наш мир - например, это беспилотные автомобили. При этом мы не только обладаем передовыми разработками, но активно внедряем их в повседневную жизнь", - сказал Мишустин.