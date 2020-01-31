Интерпол отказал Боливии в активации ордера на арест Моралеса

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Интерпол отказал Интерпол отказал Боливии в запросе на активизацию международного ордера на арест экс-президента Эво Моралеса , правительство страны запросит у прокуратуры отчет, чтобы выяснить причины такого решения, сообщает агентство ABI.

"Как исполнительный орган (власти) мы запросим отчет у генпрокуратуры, чтобы выяснить, что произошло с активацией красного бюллетеня Интерпола, и как продвигается расследование преступления Эво Моралеса", - заявил журналистам заместитель министра юстиции Уберт Варгас.

Как сообщает агентство, такое заявление было сделано после того, как адвокат Эдуардо Леон объявил, что данные Моралеса были удалены из базы данных Интерпола, который отказал в активации ордера.

Генпрокуратура в свою очередь заявила, что запросит у Интерпола подробный отчет по поводу решения международной организации и обещала снова подать запрос на активизацию ордера на арест Моралеса.

Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо в начале января заявил, что Интерпол по запросу боливийских властей активировал международный ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса.

Ранее прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма. Моралес заявил, что не боится ордера на арест, и назвал его незаконным и неконституционным.

После того как оппозиция Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.