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2020-01-31T11:28+0300
https://ria.ru/20200131/1564090065.html
Правительство Чувашии отправили в отставку
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РИА Новости

Правительство Чувашии отправили в отставку

09:20 31.01.2020 (обновлено: 11:28 31.01.2020)
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© Фото : пресс-служба Администрации главы Чувашской РеспубликиВременно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев объявил об отставке правительства республики
Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев объявил об отставке правительства республики
© Фото : пресс-служба Администрации главы Чувашской Республики
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв — РИА Новости. Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Это произошло в соответствии с пунктом 4 статьи 75 республиканской конституции, по которой увольнение президентом главы Чувашии влечет за собой роспуск местного кабмина.
Документ подписал врио руководителя республики Олег Николаев. Текст скоро опубликуют на официальном портале органов власти.
В среду Владимир Путин освободил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
В избиркоме региона сообщили, что выборы нового руководителя состоятся 13 сентября.
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
30 января, 11:59
Экс-губернатор Чувашии сделал первое заявление после отставки
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Нижний НовгородИгорь КомаровВладимир ПутинЧувашияПолитика
Популярные комментарии
Опасаюсь за судьбу того "фотографа", кто это всё снял и выложил в интернет. Теперь его захотят убить. Столько людей с насиженных, пригретых и лакомых мест слетели. Наврятли теперь они пойдут в пятерочку работать за 15 т.р./мес.
31 января, 10:35
9 10
1801003
Скоро весна.... Посадки начинаются))))
31 января, 09:48
Olga Trifonova
840000
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