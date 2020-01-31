Правительство Чувашии отправили в отставку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв — РИА Новости. Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Это произошло в соответствии с пунктом 4 статьи 75 республиканской конституции, по которой увольнение президентом главы Чувашии влечет за собой роспуск местного кабмина.
Документ подписал врио руководителя республики Олег Николаев. Текст скоро опубликуют на официальном портале органов власти.
В среду Владимир Путин освободил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
В избиркоме региона сообщили, что выборы нового руководителя состоятся 13 сентября.
30 января, 11:59Экс-губернатор Чувашии сделал первое заявление после отставки