Мишустин призвал внедрить электронную цифровую подпись по всему ЕАЭС

АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Электронная цифровая подпись должна признаваться на всей территории Электронная цифровая подпись должна признаваться на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), нужно обсудить это и принять соответствующее решение, убежден председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Выступая в пятницу на пленарной сессии международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики" в Алма-Ате, он подчеркнул, что цифровизация стала ключом глобальной конкуренции, поэтому достижение лидерских позиций требует от стран ЕАЭС постановки более амбициозных задач по созданию лучших условий для жизни людей и ведения бизнеса. Российский премьер назвал четыре приоритетных направления в работе по развитию интеграции в цифровой сфере, одно из них - формирование единой системы цифровой идентификации в союзе.

"Соответственно, унифицированные, защищённые "виртуальные проекции" людей, если хотите, и компаний на всем пространстве ЕврАзЭС послужат отправной точкой для создания нашей совместной цифровой платформы. Естественно, мы должны вести речь о признании электронной цифровой подписи на всем пространстве союза. Об этом нужно серьёзно поговорить и принять соответствующее решение", - заявил Мишустин.

Вторым важным направлением сотрудничества он назвал защиту данных. Российский премьер предложил договориться об общих стандартах, на основе которых будет работать доверительная и универсальная межгосударственная среда, где должен быть организован весь электронный документооборот.

"Мы должны продолжить работу над системой документальной физической прослеживаемости движения товаров и услуг, которая будет базироваться на общей цифровой платформе, для этого сделано уже очень многое", - добавил глава российского кабмина.

Он отметил, что Россия, как лидер в области цифровых технологий, готова делиться прорывными технологиями и инновациям с партнёрами по ЕАЭС.