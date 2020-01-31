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Мишустин призвал внедрить электронную цифровую подпись по всему ЕАЭС
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РИА Новости

Мишустин призвал внедрить электронную цифровую подпись по всему ЕАЭС

09:14 31.01.2020 (обновлено: 10:10 31.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума "Цифровое будущее глобальной экономики"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Цифровое будущее глобальной экономики
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Электронная цифровая подпись должна признаваться на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), нужно обсудить это и принять соответствующее решение, убежден председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Выступая в пятницу на пленарной сессии международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики" в Алма-Ате, он подчеркнул, что цифровизация стала ключом глобальной конкуренции, поэтому достижение лидерских позиций требует от стран ЕАЭС постановки более амбициозных задач по созданию лучших условий для жизни людей и ведения бизнеса. Российский премьер назвал четыре приоритетных направления в работе по развитию интеграции в цифровой сфере, одно из них - формирование единой системы цифровой идентификации в союзе.
"Соответственно, унифицированные, защищённые "виртуальные проекции" людей, если хотите, и компаний на всем пространстве ЕврАзЭС послужат отправной точкой для создания нашей совместной цифровой платформы. Естественно, мы должны вести речь о признании электронной цифровой подписи на всем пространстве союза. Об этом нужно серьёзно поговорить и принять соответствующее решение", - заявил Мишустин.
Вторым важным направлением сотрудничества он назвал защиту данных. Российский премьер предложил договориться об общих стандартах, на основе которых будет работать доверительная и универсальная межгосударственная среда, где должен быть организован весь электронный документооборот.
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"Мы должны продолжить работу над системой документальной физической прослеживаемости движения товаров и услуг, которая будет базироваться на общей цифровой платформе, для этого сделано уже очень многое", - добавил глава российского кабмина.

Он отметил, что Россия, как лидер в области цифровых технологий, готова делиться прорывными технологиями и инновациям с партнёрами по ЕАЭС.
"У нас должна быть общая повестка в этой сфере, поскольку цифра стала ключевым элементом глобальной конкуренции. И эту глобальную конкуренцию мы должны не просто выдержать, а выигрывать", - подчеркнул Мишустин.
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Евразийский экономический союзМихаил МишустинАлма-АтаТехнологииЭкономика
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