Казахстан призвал ЕАЭС выработать общие правила в сфере цифровизации

АЛМА-АТА, 31 янв – РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин считает, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны принимать скоординированные меры в области цифровизации и, в частности, развития искусственного интеллекта.
"Максимальное развитие потенциала искусственного интеллекта является определяющим фактором повышения глобальной конкурентоспособности наших стран. В этой связи необходимо принять скоординированные меры в рамках ЕАЭС по созданию благоприятных условий для динамичного развития технологий искусственного интеллекта", - сказал он в ходе международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики" в пятницу в Алма-Ате.
По мнению премьера Казахстана, странам союза важно наладить "активное взаимодействие в разработке общих стандартов и правил по выработке политик в области обмена, интеграции данных, развития научной и исследовательской деятельности".
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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