Казахстан призвал ЕАЭС выработать общие правила в сфере цифровизации

"Максимальное развитие потенциала искусственного интеллекта является определяющим фактором повышения глобальной конкурентоспособности наших стран. В этой связи необходимо принять скоординированные меры в рамках ЕАЭС по созданию благоприятных условий для динамичного развития технологий искусственного интеллекта", - сказал он в ходе международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики" в пятницу в Алма-Ате.