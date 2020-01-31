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ЦБ отозвал лицензию у Апабанка
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РИА Новости

ЦБ отозвал лицензию у Апабанка

09:02 31.01.2020 (обновлено: 10:38 31.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЦентральный банк России
Центральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Центральный банк России. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ЦБ РФ с 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк" (Москва), говорится в сообщении регулятора.
Как отмечается, ЦБ принял такое решение, руководствуясь тем, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия реального финансового положения. Кроме того, по данным ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к нему меры.
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По сообщению ЦБ, более 70% кредитного портфеля Апабанка представлено проблемными ссудами. Регулятор неоднократно направлял в адрес банка предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к появлению оснований для проведения мер по предупреждению банкротства, что создавало реальную угрозу интересам кредиторов.
Кроме того, Банк России аннулировал лицензию на осуществление Апабанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Апабанк не является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 января 2020 года занимал 369-е место в банковской системе РФ.
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Отзывы лицензий у банков РоссииБанк России активно осуществляет программу "чистки" в банковском секторе. С 2013 года ЦБ отозвал более 400 лицензий у недобросовестных и проблемных банковских учреждений. Подробнее – в инфографике ria.ru
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