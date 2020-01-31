ЦБ отозвал лицензию у Апабанка

Как отмечается, ЦБ принял такое решение, руководствуясь тем, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия реального финансового положения. Кроме того, по данным ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к нему меры.
27 декабря 2019, 15:27Говорить о завершении банковского кризиса пока рано, считает Сбербанк
По сообщению ЦБ, более 70% кредитного портфеля Апабанка представлено проблемными ссудами. Регулятор неоднократно направлял в адрес банка предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к появлению оснований для проведения мер по предупреждению банкротства, что создавало реальную угрозу интересам кредиторов.
Кроме того, Банк России аннулировал лицензию на осуществление Апабанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Апабанк не является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 января 2020 года занимал 369-е место в банковской системе РФ.