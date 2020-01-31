ЦБ отозвал лицензию у Апабанка

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ЦБ РФ с 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк" ( Москва ), говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается, ЦБ принял такое решение, руководствуясь тем, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия реального финансового положения. Кроме того, по данным ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к нему меры.

По сообщению ЦБ, более 70% кредитного портфеля Апабанка представлено проблемными ссудами. Регулятор неоднократно направлял в адрес банка предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к появлению оснований для проведения мер по предупреждению банкротства, что создавало реальную угрозу интересам кредиторов.

Кроме того, Банк России аннулировал лицензию на осуществление Апабанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.