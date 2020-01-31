Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вино в картонной упаковке дешевле и удобнее для перевозки, например для выездов на природу, но это продукция самой низкой категории, говорится в сообщении Роскачества.
Как отметил руководитель рабочей группы "Винного гида России" Артур Саркисян, скорее всего, в литровом пакете окажутся так называемые прессовые фракции переработки винограда.
"Для качественных вин используют сок, который идет из пресса самотеком, для более массовых — вино, для получения которого виноград мягко прессуют, а для самых дешевых — сок, который пресс буквально выжимает из виноградного жмыха", — пояснил он.
По словам специалиста, при прессовании разрушаются косточки винограда и вино получает неприятные горьковатые тона. "Остатки сладки", но не в этом случае", — добавил Саркисян.
К тому же в российских супермаркетах в мягких литровых пакетах чаще всего встречается не вино, а винный напиток — в нем допускается использовать до 50 процентов воды, ароматизаторы, красители и даже этиловый спирт. И хотя сам пакет никак не влияет на качество продукта, в бутылке вино "дышит" через пробку, а в пакете находится как бы в консервной банке, замечают в Роскачестве.
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Кроме того, в России распространено представление о том, что в пакетах продают только порошковые вина, поэтому виноделы вряд ли станут разливать в картонные упаковки выдержанное в бочке дорогое вино, полагают специалисты. Между тем, отмечают они, в Европе можно найти вино хорошего качества в мягкой упаковке.
"Рынок и потребительский спрос в России устроены так, что в пакетах сейчас продается псевдовино по очень низкой цене. <...> В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала. Именно поэтому велик риск приобрести в мягкой упаковке некачественное вино, которое не принесет вам удовольствия и будет вылито в раковину", — заключили в Роскачестве.
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