Все рейсы из Хабаровска в Харбин отменили из-за угрозы коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Все авиарейсы из Хабаровска в китайский Харбин отменены из-за угрозы коронавируса, сообщает правительство Хабаровского края.
Ранее сообщалось о полной отмене рейсов на Хайнань из Хабаровска, Владивостока и ряда других городов до 22 марта. Также власти информировали о полной отмене чартеров в КНР из Хабаровска.
"В настоящее время отменены все авиарейсы на Харбин и Санью (остров Хайнань - ред.). Полеты в Южную Корею, Японию, Таиланд и Вьетнам выполняются в полном объеме. Решается вопрос с отменой рейса в Цзямусы на 3 февраля. Все чартерные рейсы в Китай приостановлены до 16 февраля", - сообщил руководитель штаба, зампред правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев, чьи слова приводятся в сообщении властей.
Морские пункты пропуска Ванино и Советская Гавань пока работают в штатном режиме. Через них ведутся только грузовые перевозки, но все профилактические меры приняты. Краевые власти направили в Москву заявки на приобретение тепловизоров. Ими планируют дополнительно оснастить как международный аэропорт, так и терминал внутренних авиалиний.
По информации Роспотребнадзора, на утро 31 января случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае не выявлено. Второго февраля с Хайнаня во Владивосток вернется еще один самолет, где также будут хабаровские туристы. Пассажиров дополнительно обследуют на коронавирус.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.