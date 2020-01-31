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Все рейсы из Хабаровска в Харбин отменили из-за угрозы коронавируса
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РИА Новости

Все рейсы из Хабаровска в Харбин отменили из-за угрозы коронавируса

08:19 31.01.2020
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© РИА Новости / Вячеслав Реутов / Перейти в фотобанкВ аэропорту Хабаровска
В аэропорту Хабаровска
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
Перейти в фотобанк
В аэропорту Хабаровска. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Все авиарейсы из Хабаровска в китайский Харбин отменены из-за угрозы коронавируса, сообщает правительство Хабаровского края.
Ранее сообщалось о полной отмене рейсов на Хайнань из Хабаровска, Владивостока и ряда других городов до 22 марта. Также власти информировали о полной отмене чартеров в КНР из Хабаровска.
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"В настоящее время отменены все авиарейсы на Харбин и Санью (остров Хайнань - ред.). Полеты в Южную Корею, Японию, Таиланд и Вьетнам выполняются в полном объеме. Решается вопрос с отменой рейса в Цзямусы на 3 февраля. Все чартерные рейсы в Китай приостановлены до 16 февраля", - сообщил руководитель штаба, зампред правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев, чьи слова приводятся в сообщении властей.
Морские пункты пропуска Ванино и Советская Гавань пока работают в штатном режиме. Через них ведутся только грузовые перевозки, но все профилактические меры приняты. Краевые власти направили в Москву заявки на приобретение тепловизоров. Ими планируют дополнительно оснастить как международный аэропорт, так и терминал внутренних авиалиний.
По информации Роспотребнадзора, на утро 31 января случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае не выявлено. Второго февраля с Хайнаня во Владивосток вернется еще один самолет, где также будут хабаровские туристы. Пассажиров дополнительно обследуют на коронавирус.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорХарбинХабаровскРоссияОбщество
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