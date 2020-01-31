Закрытие границ с Китаем не отразится на экономике Колымы

"Закрытие дальневосточной границы практически никак не отразится на экономической сфере региона. На Колыме нет крупных предприятий, которые используют в большом количестве рабочую силу из Китая. В 2019 году при квоте в 908 человек в Магаданскую область прибыло всего 250 работников. В этом году квота всего 397 человек. Граждане КНР в основном задействованы в сфере торговли, общественного питания, ремонта обуви", - рассказал собеседник агентства.