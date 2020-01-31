Закрытие границ с Китаем не отразится на экономике Колымы

МАГАДАН, 31 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Закрытие границы России с КНР на Дальнем Востоке не отразится на экономике Магаданской области, в регионе работает малое число китайцев, рейсов в Китай также нет, рассказал РИА Новости представитель правительства региона.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке.
"Закрытие дальневосточной границы практически никак не отразится на экономической сфере региона. На Колыме нет крупных предприятий, которые используют в большом количестве рабочую силу из Китая. В 2019 году при квоте в 908 человек в Магаданскую область прибыло всего 250 работников. В этом году квота всего 397 человек. Граждане КНР в основном задействованы в сфере торговли, общественного питания, ремонта обуви", - рассказал собеседник агентства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.
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