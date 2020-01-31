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Магадан поможет городу-побратиму в Китае в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Магадан поможет городу-побратиму в Китае в борьбе с коронавирусом

08:11 31.01.2020
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© Фото : Мэрия города МагаданМэр Магадана Юрий Гришан
Мэр Магадана Юрий Гришан
© Фото : Мэрия города Магадан
Мэр Магадана Юрий Гришан. Архивное фото
МАГАДАН, 31 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Мэр Магадана Юрий Гришан провел совещание санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором сообщил, что к нему за помощью в борьбе с коронавирусом обратились власти китайского города-побратима Шуанъяшань, градоначальник предложил передать туда некоторые средства защиты.
Ранее в Магадане с подозрением на коронавирус поместили в Инфекционную больницу пассажира из Южной Кореи. В процессе обследования диагноз не подтвердился.
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"Уважаемый мэр Магадана, как все мы знаем, пневмония, вызванная новым типом коронавируса, подтверждена в нашем городе. Нам необходимы защитная одежда, медицинские маски, если есть возможность, чтобы ваш город мог пожертвовать эти средства на наши насущные потребности", - процитировали на совещании письмо властей Шуанъяшаня.
Магаданский мэр поручил рассмотреть возможность посильной помощи городу-побратиму.
"Это не говорит о том, что мы обеспечим весь Китай всем необходимым, но сделать жест доброй воли и отправить в Шуанъяшань какие-то защитные средства или передать через общественность будет правильно", - сказал Гришан.
Шуанъяшань - крупный город Китая, занимающий 334-е место по численности населения в стране. Число жителей составляет больше 1,5 миллиона человек.
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