Взрыв в доме Владивостока произошел из-за самодельного механизма

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Погибший пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.
Ранее в краевом минздраве РИА Новости сообщили, что в результате взрыва два человека госпитализированы. СК начал проверку по факту гибели человека.
"По предварительным данным установлено, что погибший пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда он пытался продемонстрировать его своим знакомым", - сообщила собеседница агентства.
Она добавила, что в результате инцидента мужчина погиб, двое очевидцев ранены.
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