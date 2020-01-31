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Взрыв в доме Владивостока произошел из-за самодельного механизма
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РИА Новости

Взрыв в доме Владивостока произошел из-за самодельного механизма

07:59 31.01.2020 (обновлено: 08:15 31.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Погибший пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.
Ранее в краевом минздраве РИА Новости сообщили, что в результате взрыва два человека госпитализированы. СК начал проверку по факту гибели человека.
"По предварительным данным установлено, что погибший пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда он пытался продемонстрировать его своим знакомым", - сообщила собеседница агентства.
Она добавила, что в результате инцидента мужчина погиб, двое очевидцев ранены.
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