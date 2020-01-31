Во Владивостоке тело человека нашли на месте взрыва в квартире

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела на месте взрыва в квартире во Владивостоке.
Ранее в краевом минздраве РИА Новости сообщили, что в результате взрыва два человека госпитализированы. Эвакуация людей и расселения жилого дома во Владивостоке после взрыва газа не требуется, сообщили в мэрии.
"В квартире дома на улице 1-ая Поселковая в городе Владивостоке обнаружено тело 27-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде ссадин лица и тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. На месте случившегося проведен осмотр, опрашиваются очевидцы", - сообщает СУСК по Приморскому краю.
Изучаются обстоятельства и причины получения травм.
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