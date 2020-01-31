Во Владивостоке тело человека нашли на месте взрыва в квартире

"В квартире дома на улице 1-ая Поселковая в городе Владивостоке обнаружено тело 27-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде ссадин лица и тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. На месте случившегося проведен осмотр, опрашиваются очевидцы", - сообщает СУСК по Приморскому краю.