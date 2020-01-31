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Во Владивостоке тело человека нашли на месте взрыва в квартире
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РИА Новости

Во Владивостоке тело человека нашли на месте взрыва в квартире

07:54 31.01.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела на месте взрыва в квартире во Владивостоке.
Ранее в краевом минздраве РИА Новости сообщили, что в результате взрыва два человека госпитализированы. Эвакуация людей и расселения жилого дома во Владивостоке после взрыва газа не требуется, сообщили в мэрии.

"В квартире дома на улице 1-ая Поселковая в городе Владивостоке обнаружено тело 27-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде ссадин лица и тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. На месте случившегося проведен осмотр, опрашиваются очевидцы", - сообщает СУСК по Приморскому краю.

Изучаются обстоятельства и причины получения травм.
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СУ СК РФ по Приморскому краюВладивостокПриморский крайПроисшествия
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