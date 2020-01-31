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Космический телескоп "Спитцер" завершил свою миссию, сообщило НАСА
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РИА Новости

Космический телескоп "Спитцер" завершил свою миссию, сообщило НАСА

07:50 31.01.2020
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© NASA / JPL-CaltechТелескоп "Спитцер"
Телескоп Спитцер
© NASA / JPL-Caltech
Телескоп "Спитцер" . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Американское космическое ведомство объявило о завершении работы телескопа "Спитцер", который вел наблюдения в космосе более 16 лет, сообщило НАСА в четверг.
"В четверг в 17.30 по времени восточного побережья США специалисты миссии подтвердили, что аппарат перешел в безопасный режим, завершив всю его научную работу. После того как отключение было подтверждено, руководитель проекта "Спитцер" Джозеф Хант объявил об официальном завершении миссии", - сообщило НАСА.
Космический телескоп "Спитцер" был запущен в 2003 году для наблюдения за космическим пространством в инфракрасном спектре. Миссия аппарата многократно продлевалась, благодаря чему был сделан целый ряд научных открытий, в том числе в области поиска экзопланет.
Как заявил в связи с завершением работы телескопа исполняющий обязанности руководителя научного отдела НАСА Томас Зурбучен, "Спитцер" рассказал о совершенно новых аспектах космоса и помог лучше понять, как устроена вселенная, ответить на вопросы о ее происхождении, о том, одни ли мы в ней.
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В НАСА надеются, что, поскольку архив собранных телескопом данных находится в открытом доступе, ученые со всего мира продолжат использовать его наследие для будущих научных отрытий.
Первоначально миссия "Спитцер" была рассчитана на 6 лет, но, несмотря на завершение службы ряда его инструментов, он продолжал вести наблюдения за вселенной еще 10,5 года.
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаНАСАСпитцер
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