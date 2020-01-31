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В столичном регионе Австралии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров
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РИА Новости

В столичном регионе Австралии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

07:46 31.01.2020
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© REUTERS / AAP Image/Kelly BarnesТушение лесных пожаров в Австралии
Тушение лесных пожаров в Австралии
© REUTERS / AAP Image/Kelly Barnes
Тушение лесных пожаров в Австралии
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами объявлен на Австралийской столичной территории, сообщило региональное агентство экстренных служб (ESA).
"Австралийская столичная территория сейчас стоит перед лицом угрозы лесного пожара, которая может стать худшей с разрушительного бедствия в 2003 году", - заявил главный министр столичного региона Эндрю Барр, слова которого приводит портал 9News.
По его словам, южным пригородам Канберры угрожает комбинация экстремальной жары и ветра. Пожар, получивший имя "Оррорал" (Orroral) уже уничтожил 18,5 тысяч гектаров – приблизительно 8% земель региона.
В австралийской столице Канберре в пятницу и субботу ожидаются 41 градус тепла, сопровождаемые сильным ветром.
В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более 2 тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.
Лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3
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