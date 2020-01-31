Facebook будет бороться с дезинформацией вокруг нового коронавируса

"Мы начнем удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями, которые, по мнению глобальных или местных организаций в области здравоохранения, могут причинить вред людям, которые в них поверят", - говорится в заявлении компании, владеющей популярными социальными сетями Facebook и Instagram.