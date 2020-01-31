WWF объявил о старте Всемирного года журавля

Этот год объявлен Всемирным Годом журавля. WWF присоединился к этой масштабной акции, объявленной Международным фондом охраны журавлей и рабочей группой по журавлям Евразии. Союз охраны птиц России выбрал журавля птицей 2020 года в России. Бассейн Амура — самый "журавлиный" регион мира: здесь встречаются 6 из 15 видов журавлей, обитающих на планете.
"Сегодня стартует Всемирный год журавля. В этом году мы планируем целую серию мероприятий, которые будут направлены на сохранение местообитаний, изучения птиц и экопросвещение. Важно, что не только WWF России участвует в этом, это еще и "журавлиный" фонд, группа ученых, которые изучают журавлей по всему миру, к нам еще присоединились WWF Китая и WWF Монголии", - сказал Осипов, добавив, что мероприятия стартуют 2 февраля.
Он отметил, что партнером WWF будет Даурский международный заповедник, поскольку он состоит из трех частей - российской, монгольской и китайской, - по всем этим территориям будет проходить учет журавлей по единой методике. В преддверии этого года уже начались обмены специалистами.
"Наши ученые уже ездили в Китай, осматривали места зимнего пребывания журавлей. Дополнительно у нас есть поддержка Китайской академии наук в плане продолжения мечения аистов, и мы планируем проработать эту историю с журавлями", - отметил Осипов.
Как сообщил журналистам координатор проектов амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям, координатор года журавля в бассейне Амура Юрий Гафаров, всего в мире обитают 15 видов журавлей, из них 9 - в Евразии, 6 - в России. Для трех видов - даурского, японского, черного - Амур является ключевым регионом обитания. Для стерха в Якутии Амур служит достаточно важным местом пролета во время весенних и осенних миграций.
"Из трех самых малочисленных видов журавлей два обитают на Амуре - японский - менее 3 тысяч особей, стерх - около 3 тысяч особей. Оба отнесены к критически угрожаемым видам. Амур является ключевым местом обитания для пятой части всех журавлей мира в разрезе всех видов. Основная причина сокращения популяции журавлей - влияние человеческой деятельности. В первую очередь и у нас, и в Китае, и в Монголии проблемой являются пожары,… создание пашен. В Монголии много домашнего скота, который вытаптывает гнезда. Также проблемы связаны с сельским хозяйством - загрязнения водоемов пестицидами", - добавил ученый.
По данным Амурского филиала WWF, всего вместе с фондом в Годе журавля участвуют 24 заповедника и национальных парка, 6 дружин охраны природы и 22 общественных организации амурского экорегиона.
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