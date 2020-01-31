Посольство России: среди заразившихся коронавирусом в КНР нет россиян

"По данным посольства (на 10.00 по местному времени 30 января), количество росграждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь, — 183 человека (из них 123 — в городе Ухань). Среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием или подозрением на заболевание, вызванным новым типом коронавируса, российских граждан нет", - говорится в опубликованном сообщении на сайте посольства.