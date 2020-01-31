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Посольство России: среди заразившихся коронавирусом в КНР нет россиян
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РИА Новости

Посольство России: среди заразившихся коронавирусом в КНР нет россиян

07:25 31.01.2020
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© REUTERS / Darley ShenМедицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Граждан России среди заразившихся новым типом коронавируса на территории Китая нет, говорится в сообщении посольства РФ в Китае.
"По данным посольства (на 10.00 по местному времени 30 января), количество росграждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь, — 183 человека (из них 123 — в городе Ухань). Среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием или подозрением на заболевание, вызванным новым типом коронавируса, российских граждан нет", - говорится в опубликованном сообщении на сайте посольства.
В среду власти провинции Гуандун сообщили о первых случаях выявления коронавируса у иностранцев – у двух граждан Австралии и одного гражданина Пакистана. Сообщений о том, что кто-то из граждан РФ мог заразиться коронавирусом, не поступало ни от российских, ни от китайских ведомств.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Вчера, 04:20
Пекин уверен, что справится с коронавирусом, заявили в МИД КНР
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Распространение нового коронавирусаПосольство РФ в КНРКитайРоссияУханьВ мире
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