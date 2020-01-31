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Суд рассмотрит вопрос о заочном аресте экс-совладельца "Открытия"
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РИА Новости

Суд рассмотрит вопрос о заочном аресте экс-совладельца "Открытия"

07:18 31.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБорис Минц
Борис Минц
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Борис Минц. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайства следствия о заочном аресте бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца и его сыновей в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Судебные заседания назначены на 10.00, 10.30 и 11.00.
Предприниматель, общественный деятель и основатель Музея русского импрессионизма Борис Минц
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Как ранее заявлял адвокат миллиардера Федор Куприянов, Минц не признает вину, считает уголовное дело незаконным, направленным на завладение имуществом и бизнесом его семьи. Защитник также подтвердил, что в деле речь идет о 30 миллиардах рублей.
Борису Минцу, а также его сыновьям Дмитрию и Александру, заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").
В мае 2018 года "Ведомости" писали, что Минц из-за проблем в бизнесе уехал жить в Лондон вместе с семьей. В России проходит множество арбитражных разбирательств с компаниями, связанными с бизнесменом, речь идет о взыскании миллиардов рублей.
Минц в 2017 году входил в составленный Forbes рейтинг богатейших россиян с состоянием 1,3 миллиарда долларов, однако в 2018-м из топа выбыл.
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Борис МинцОткрытие (банк)Басманный суд г. МосквыПроисшествия
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