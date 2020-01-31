Суд рассмотрит вопрос о заочном аресте экс-совладельца "Открытия"

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайства следствия о заочном аресте бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца и его сыновей в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Судебные заседания назначены на 10.00, 10.30 и 11.00.

Как ранее заявлял адвокат миллиардера Федор Куприянов, Минц не признает вину, считает уголовное дело незаконным, направленным на завладение имуществом и бизнесом его семьи. Защитник также подтвердил, что в деле речь идет о 30 миллиардах рублей.

Борису Минцу, а также его сыновьям Дмитрию и Александру, заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

В мае 2018 года "Ведомости" писали, что Минц из-за проблем в бизнесе уехал жить в Лондон вместе с семьей. В России проходит множество арбитражных разбирательств с компаниями, связанными с бизнесменом, речь идет о взыскании миллиардов рублей.