В Китае из-за коронавируса советуют отказаться от свадеб 2.02.2020

ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Власти Власти Китая в связи с распространением в стране коронавируса рекомендуют всем отказаться от планов провести церемонию бракосочетания 2 февраля, говорится в заявлении министерства гражданской администрации КНР.

Многие влюбленные в Китае надеялись зарегистрировать свой брак 2.02.2020 года, потому что сочетание этих цифр, которые в китайском языке созвучны с фразой "люблю тебя, люблю тебя", встречается "раз в тысячу лет".

Несмотря на то, что это был выходной, многие регионы страны сначала разрешили "ради любви" все же принимать на 2 февраля заявки на регистрацию браков.

Ранее регистрацию браков 2 февраля официально отменили в провинции Хубэй и в Пекине.

"Органы, занимающиеся регистрацией браков, по всей территории Китая должны регулярно проводить дезинфекцию помещений и проверку температуры сотрудников. Всем органам, которые ранее объявили, что будут регистрировать браки 2 февраля, следует все отменить и оповестить общественность", - говорится в заявлении.

В обычные рабочие дни ведомство рекомендует избегать многолюдных церемоний, а также отменить свадебные банкеты.