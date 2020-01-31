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В Китае из-за коронавируса советуют отказаться от свадеб 2.02.2020
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РИА Новости

В Китае из-за коронавируса советуют отказаться от свадеб 2.02.2020

07:14 31.01.2020
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© AFP 2019 / StringerМассовая свадьба на Национальном стадионе в Пекине
Массовая свадьба на Национальном стадионе в Пекине
© AFP 2019 / Stringer
Массовая свадьба на Национальном стадионе в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Власти Китая в связи с распространением в стране коронавируса рекомендуют всем отказаться от планов провести церемонию бракосочетания 2 февраля, говорится в заявлении министерства гражданской администрации КНР.
Многие влюбленные в Китае надеялись зарегистрировать свой брак 2.02.2020 года, потому что сочетание этих цифр, которые в китайском языке созвучны с фразой "люблю тебя, люблю тебя", встречается "раз в тысячу лет".
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Несмотря на то, что это был выходной, многие регионы страны сначала разрешили "ради любви" все же принимать на 2 февраля заявки на регистрацию браков.
Ранее регистрацию браков 2 февраля официально отменили в провинции Хубэй и в Пекине.
"Органы, занимающиеся регистрацией браков, по всей территории Китая должны регулярно проводить дезинфекцию помещений и проверку температуры сотрудников. Всем органам, которые ранее объявили, что будут регистрировать браки 2 февраля, следует все отменить и оповестить общественность", - говорится в заявлении.
В обычные рабочие дни ведомство рекомендует избегать многолюдных церемоний, а также отменить свадебные банкеты.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.
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