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Депутат предложил ввести бесплатное питание для студентов
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РИА Новости

Депутат предложил ввести бесплатное питание для студентов

07:15 31.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСтуденты в столовой
Студенты в столовой
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Студенты в столовой . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением ввести бесплатное горячее питание для студентов дневной формы обучения, сообщает RT со ссылкой на обращение парламентария в адрес министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
В письме депутат подчеркнул, что учащиеся вузов на очной форме проводят в учебном заведении почти весь день, а в общежитиях у студентов не всегда бывает возможность приготовить еду.
"Считаю необходимым и возможным обеспечить бесплатное горячее питание для студентов очной формы обучения в государственных вузах. Реализация данной меры будет являться существенной поддержкой для обучающихся", — цитирует телеканал сообщение Власова.
По словам парламентария, в некоторых вузах уже существует подобная практика для студентов из социально незащищенных слоев населения, однако, отметил Власов, для реализации этой льготы необходимо подготавливать большое количество подтверждающих документов.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
27 января, 13:58
Фальков рассказал о задачах министерства науки и высшего образования
53711320
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Валерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФВасилий ВласовГосдума РФРоссияПитаниеОбразование - ОбществоОбщество
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