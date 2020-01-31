Депутат предложил ввести бесплатное питание для студентов

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением ввести бесплатное горячее питание для студентов дневной формы обучения, сообщает RT со ссылкой на обращение парламентария в адрес министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
В письме депутат подчеркнул, что учащиеся вузов на очной форме проводят в учебном заведении почти весь день, а в общежитиях у студентов не всегда бывает возможность приготовить еду.
"Считаю необходимым и возможным обеспечить бесплатное горячее питание для студентов очной формы обучения в государственных вузах. Реализация данной меры будет являться существенной поддержкой для обучающихся", — цитирует телеканал сообщение Власова.
По словам парламентария, в некоторых вузах уже существует подобная практика для студентов из социально незащищенных слоев населения, однако, отметил Власов, для реализации этой льготы необходимо подготавливать большое количество подтверждающих документов.