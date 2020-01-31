Во Владивосток прибыл борт с эвакуированными с Хайнаня туристами

"Борт прибыл. Сейчас пассажиров высаживаем. Температуру им измеряют в самолёте, и у каждого будут брать пробу слизистой для анализов. Прибыло 184 человека. Сегодня борт полетит пустой обратно, чтобы забрать пассажиров в Иркутск", - отметил собеседник.

Что происходит с российскими туристами в Китае и чем его заменить

Что происходит с российскими туристами в Китае и чем его заменить

Ранее авиакомпания отменила все рейсы на Хайнань из Владивостока и ряда других городов РФ до 22 марта, пока ситуация с вирусом не стабилизируется.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.