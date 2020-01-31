Во Владивосток прибыл борт с эвакуированными с Хайнаня туристами

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Борт авиакомпании Nord Star привез во Владивосток приморских туристов, эвакуированных с китайского острова Хайнань из-за угрозы коронавируса, сообщил РИА Новости представитель владивостокского подразделения перевозчика.
"Борт прибыл. Сейчас пассажиров высаживаем. Температуру им измеряют в самолёте, и у каждого будут брать пробу слизистой для анализов. Прибыло 184 человека. Сегодня борт полетит пустой обратно, чтобы забрать пассажиров в Иркутск", - отметил собеседник.
Ранее он сообщал РИА Новости, что этим бортом прилетят все приморские "групповые" туристы, которые должны быть вывезены с Хайнаня.
Ранее авиакомпания отменила все рейсы на Хайнань из Владивостока и ряда других городов РФ до 22 марта, пока ситуация с вирусом не стабилизируется.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.
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