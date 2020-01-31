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СМИ: судебным властям Франции передали бизнесмена по делу Саркози
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РИА Новости

СМИ: судебным властям Франции передали бизнесмена по делу Саркози

06:52 31.01.2020 (обновлено: 07:03 31.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНиколя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Французский бизнесмен Александр Джухри, ключевая фигура в деле о "ливийском финансировании" президентской кампании Николя Саркози 2007 года, был передан судебным властям по прибытии во Францию, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.
Ранее, 26 февраля сообщалось, что британский суд постановил экстрадировать во Францию бизнесмена Александра Джухри, который в начале 2018 года был арестован в Лондоне по международному ордеру на арест в рамках расследования дела о финансирования президентской кампании Николя Саркози.
Николя Саркози и Муаммар Каддафи. Архивное фото
6 апреля 2018, 06:13
Бывший переводчик Каддафи рассказал о финансировании кампании СаркозиПо словам Мифтаха Миссури, предвыборный штаб бывшего президента Франции получил двадцать миллионов евро от ливийского лидера в качестве поддержки.
Как сообщает телеканал, Соединенное Королевство экстрадировало Джухри. Он приземлился в четверг около 20.00 по местному времени (22.00 мск) в парижском аэропорту имени Шарля де Голля – Руасси.
Полиция уведомила бизнесмена о европейском ордере на его арест, выданном Францией. После обследования в больнице, он предстанет перед судьей по вопросам заключения под стражей и освобождения.
Разбирательства по делу Джухри в Великобритании длились более года. Суд согласился передать его во Францию, несмотря на проблемы с сердцем 60-летнего бизнесмена.
Экс-президент Франции Николя Саркози. Архивное фото
8 июля 2018, 18:20
Адвокат заявил об отсутствии документов в деле о кампании Саркози
Финансовая прокуратура Парижа выдала ордер на арест проживающего в основном в Швейцарии Джухри, поскольку предприниматель систематически игнорировал вызовы представителей правосудия.
Имя Джухри появилось в деле о "ливийском финансировании" президентской кампании Николя Саркози 2007 года после сделки с организацией, которой руководил один из чиновников в правительстве бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи. Следствие подозревает, что Джухри продал виллу в Провансе по десятикратно завышенной цене, чтобы замаскировать перевод средств из Ливии в фонд кампании Саркози.
Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о якобы передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.
Экс-президент Франции Николя Саркози
28 ноября 2019, 05:14
Саркози заявил об упадке Запада
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Дело о коррупции в отношении СаркозиМуаммар КаддафиВеликобританияФранцияЛивияНиколя СаркозиВ мире
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