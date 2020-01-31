СМИ: судебным властям Франции передали бизнесмена по делу Саркози

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Французский бизнесмен Александр Джухри, ключевая фигура в деле о "ливийском финансировании" президентской кампании Французский бизнесмен Александр Джухри, ключевая фигура в деле о "ливийском финансировании" президентской кампании Николя Саркози 2007 года, был передан судебным властям по прибытии во Францию, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.

Ранее, 26 февраля сообщалось, что британский суд постановил экстрадировать во Францию бизнесмена Александра Джухри, который в начале 2018 года был арестован в Лондоне по международному ордеру на арест в рамках расследования дела о финансирования президентской кампании Николя Саркози.

Как сообщает телеканал, Соединенное Королевство экстрадировало Джухри. Он приземлился в четверг около 20.00 по местному времени (22.00 мск) в парижском аэропорту имени Шарля де Голля – Руасси.

Полиция уведомила бизнесмена о европейском ордере на его арест, выданном Францией. После обследования в больнице, он предстанет перед судьей по вопросам заключения под стражей и освобождения.

Разбирательства по делу Джухри в Великобритании длились более года. Суд согласился передать его во Францию, несмотря на проблемы с сердцем 60-летнего бизнесмена.

Финансовая прокуратура Парижа выдала ордер на арест проживающего в основном в Швейцарии Джухри, поскольку предприниматель систематически игнорировал вызовы представителей правосудия.

Имя Джухри появилось в деле о "ливийском финансировании" президентской кампании Николя Саркози 2007 года после сделки с организацией, которой руководил один из чиновников в правительстве бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи. Следствие подозревает, что Джухри продал виллу в Провансе по десятикратно завышенной цене, чтобы замаскировать перевод средств из Ливии в фонд кампании Саркози.