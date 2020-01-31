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Польша подпишет договор о покупке у США 32 истребителей F-35
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РИА Новости

Польша подпишет договор о покупке у США 32 истребителей F-35

06:46 31.01.2020 (обновлено: 08:32 31.01.2020)
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© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель F-35A Lightning II
Истребитель F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
Истребитель F-35A Lightning II. Архивное фото
ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Польша в пятницу подпишет договор о покупке у США истребителей F-35.
Ожидается, что 32 самолета F-35A вместе с логистическими и учебными пакетами обойдутся Варшаве в 4,6 миллиарда долларов. В состав логистического пакета входит в том числе восемь тренажеров, запасные части, информационная система управления эксплуатацией самолетов, оборудование, необходимое для текущего наземного обслуживания.

Долгожданная покупка

Польское руководство уделяет огромное значение предстоящей сделке. Министр обороны Мариуш Блащак несколько раз ездил в США лично договариваться о поставках. На церемонии подписания будет лично присутствовать президент страны Анджей Дуда.
Глава польского Минобороны не скрывает, что гордится будущей покупкой. "Войско польское никогда не имело в своем распоряжении настолько современного вооружения. Это top of the top, если речь идет о вооружении. Это самолет, несравнимый ни с какими другими самолетами, самолет, который дает превосходство военно-воздушным силам", - заявил он.
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
16 января, 15:26Сказано в эфире
Эксперт объяснил, почему Польша покупает "не самые лучшие" истребителиПольша уже в этом месяце подпишет договор о покупке у США истребителей F-35. В эфире радио Sputnik сделку оценил эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.
Он уверен, что вероятный противник уже обеспокоен будущими польскими F-35. Он заметил "беспокойство среди возможных противников, что польские вооруженные силы будут иметь в своем распоряжении такой современный самолет". "Речь идет о том, чтобы возможный противник отдавал себе отчет в том, что если он нападет на нашу отчизну Польшу, то встретится с решительным отпором, потому, что это вооружение такой ответ может обеспечить", - заявил Блащак.

Сбили цену

Приобретение F-35 потребует потратить львиную долю военного бюджета Польши, хоть полякам и удалось поторговаться.
Изначально госдепартамент и конгресс США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов. После череды переговоров польский министр обороны сообщил, что стоимость контракта составит 4,6 миллиарда долларов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
29 января, 13:42
Эрдоган выдвинул США условие по поставке F-35
Эта сумма довольно внушительна для польского оборонного бюджета. По официальной информации, Польша будет тратить на техническую модернизацию армии к 2035 году 12,5 миллиарда долларов в год, а в 2025 году - около 6 миллиардов долларов.

На смену МиГам

Польское руководство неоднократно заявляло, что F-35 придут на смену истребителям МиГ-29 советского производства, которые до сих пор находятся на вооружении ВВС Польши. По последним данным, в распоряжении польских военных таких машин до 30 штук.
За полтора года в авиационных катастрофах были потеряны три машины. Один пилот погиб.
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Последний раз истребители МиГ-29 ВВС Польши не поднимались в воздух на протяжении восьми месяцев и возобновили полеты только 28 ноября 2019 года. Запрет полетов был введен после того, как в марте 2019 года произошла авария с этим самолетом. Пилот успел катапультироваться.

Турецкий фактор

Так быстро получить контракт на F-35 Польша смогла благодаря тому, что США и Турция вошли в конфликт по поводу покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400.
"Турция вылетела из очереди и Польша запрыгнула в этот вагон", - сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Польские руководители очень внимательно наблюдали за конфликтом между Турцией и США из-за покупки Анкарой комплексов С-400. Польша, можно так сказать, стояла в очереди за этими самолетами и должна была получить их не раньше Турции. А сейчас Турцию попросту убрали из очереди", - продолжил он.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле
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МиГ-29F-35ПольшаСШАБезопасностьВ мире
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