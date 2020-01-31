Задержанное из-за коронавируса в Италии судно продолжит плавание

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Круизный лайнер, заблокированный в порту Круизный лайнер, заблокированный в порту итальянского города Чивитавеккья из-за подозрения на коронавирус , после разрешения санитарных властей высадит часть пассажиров и продолжит плавание в пятницу утром.

В четверг пассажиры круизного лайнера итальянской компании Costa Crociere оказались заблокированы в порту Чивитавеккья в 100 километрах от Рима из-за подозрения на респираторное заболевание у 54-летней женщины из Макао. По словам пассажиров, на судне находятся около шести тысяч человек.

Минздрав Италии со ссылкой на результаты анализов Национального института инфекционных заболеваний объявил лайнер свободным от санитарного надзора. Отмечается, что соответствующее распоряжение было передано властям порта.

Как сообщает газета Repubblica, компания-оператор высадит 1,14 тысячи пассажиров, которые закончили свой круиз. Вместо них на борт поднимутся около тысячи человек, и судно продолжит плавание в пятницу утром.

По данным издания, капитан был готов высадить пассажиров еще в четверг днем, но мэр Чивитавеккьи запретил это делать из-за отсутствия приказа вышестоящих властей.