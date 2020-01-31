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Задержанное из-за коронавируса в Италии судно продолжит плавание
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РИА Новости

Задержанное из-за коронавируса в Италии судно продолжит плавание

06:29 31.01.2020
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© REUTERS / Guglielmo MangiapaneКруизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Круизный лайнер, заблокированный в порту итальянского города Чивитавеккья из-за подозрения на коронавирус, после разрешения санитарных властей высадит часть пассажиров и продолжит плавание в пятницу утром.
В четверг пассажиры круизного лайнера итальянской компании Costa Crociere оказались заблокированы в порту Чивитавеккья в 100 километрах от Рима из-за подозрения на респираторное заболевание у 54-летней женщины из Макао. По словам пассажиров, на судне находятся около шести тысяч человек.
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Минздрав Италии со ссылкой на результаты анализов Национального института инфекционных заболеваний объявил лайнер свободным от санитарного надзора. Отмечается, что соответствующее распоряжение было передано властям порта.
Как сообщает газета Repubblica, компания-оператор высадит 1,14 тысячи пассажиров, которые закончили свой круиз. Вместо них на борт поднимутся около тысячи человек, и судно продолжит плавание в пятницу утром.
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По данным издания, капитан был готов высадить пассажиров еще в четверг днем, но мэр Чивитавеккьи запретил это делать из-за отсутствия приказа вышестоящих властей.
Как сообщали в посольстве России, на борту круизного лайнера Costa Smeralda находятся 67 россиян. Жалоб от них не поступало.
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