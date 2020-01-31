Китай решил вернуть из-за границы жителей провинции Хубэй

"С учётом того, что жители провинции Хубэй, особенно жители Уханя, в последнее время столкнулись с реальными трудностями за границей, правительство Китая приняло решение как можно скорее направить чартерные рейсы и доставить их сразу в Ухань", - говорится в распространенном китайскими СМИ заявлении Хуа Чуньин.

Город Ухань с 23 января фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.