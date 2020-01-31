Китай решил вернуть из-за границы жителей провинции Хубэй

ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Правительство Китая приняло решение чартерными рейсами вернуть в Ухань находящихся за границей жителей провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"С учётом того, что жители провинции Хубэй, особенно жители Уханя, в последнее время столкнулись с реальными трудностями за границей, правительство Китая приняло решение как можно скорее направить чартерные рейсы и доставить их сразу в Ухань", - говорится в распространенном китайскими СМИ заявлении Хуа Чуньин.
Ранее Управление гражданской авиации КНР разрешило авиакомпаниям страны организовать чартерные рейсы, чтобы вернуть из других стран находящихся там туристов из города Ухань, очага распространения нового типа коронавируса. В управлении потребовали от авиакомпаний не отказывать в посадке на борт самолёта людям из Уханя, прошедшим медицинскую проверку. К настоящему моменту в Ухань уже вернулись туристы их Осаки, Сингапура, Таиланда.
Город Ухань с 23 января фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.