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Дипломат прокомментировал вопрос возвращения рохинджа в Мьянму
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РИА Новости

Дипломат прокомментировал вопрос возвращения рохинджа в Мьянму

05:59 31.01.2020
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© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 30 янв – РИА Новости. Проблема возвращения беженцев рохинджа в Мьянму должна решаться в двусторонних консультациях, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы не видим дополнительного смысла будировать вопрос о Мьянме на площадке Совета Безопасности. Проблема возвращения домой беженцев рохинджа должна решаться путем двусторонних консультаций между вовлеченными сторонами", - сказал Полянский на заседании СБ ООН, посвященном сотрудничеству организации и АСЕАН.
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"Приветствуем посредническую роль АСЕАН и КНР в урегулировании ситуации в Мьянме. Отмечаем тот факт, что АСЕАН недавно провела оценочную миссию для определения потребностей беженцев. Исходим из того, что регионалы всегда располагают всей полнотой информации о положении дел на местах и лучше чувствуют региональную специфику", - добавил он.
Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.
Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы Бангладеш.
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Столкновения в МьянмеДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНАссоциация государств Юго-Восточной АзииКитайМьянмаООНРоссияВ мире
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