Дипломат прокомментировал вопрос возвращения рохинджа в Мьянму

Два года на чужбине: почему мусульмане-рохинджа боятся возвращения в Мьянму

Два года на чужбине: почему мусульмане-рохинджа боятся возвращения в Мьянму

Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы Бангладеш.