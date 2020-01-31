Жители освобожденного сирийского Маарет-эн-Нуман возвращаются в город

МААРЕТ-ЭН-НУУМАН (СИРИЯ), 31 янв - РИА Новости. Жители освобожденного от боевиков Жители освобожденного от боевиков сирийского города Маарет-эн-Нууман и его окрестностей, которые не были в нем много лет, смогли посмотреть на родные дома, передает корреспондент РИА Новости.

Маарет-эн-Нуман (провинция Идлиб ) был освобожден сирийской армией в среду. Освобождение удерживаемого боевиками с 2012 года города и деблокирование участка международной трассы M5 называется экспертами одной из важнейших целей военной операции армии САР - Маарет-эн-Нуман является своего рода "ключем" к освобождению города Идлиб - столицы одноименной провинции.

В четверг два автобуса с бывшими жителями Маарет-эн-Нумана и несколько легковых машин под конвоем российской военной полиции приехали на окраину города, чтобы впервые за много лет посмотреть на родные места. Многие не были здесь по пять-шесть и более лет - с момента захвата города боевиками. С тех пор местным жителям пришлось скитаться по чужим домам - Дамаск, Хомс, Алеппо и так далее.

В нынешней поездке многие из них встретили соседей, которых не видели все эти годы.

"Я сейчас приехала из Хомса, возвращаюсь к своему дому, который пришлось оставить 9 лет назад. Это случилось после того, как боевики захватили моего отца, допрашивали его. Вся наша семья собралась и тайно, нелегально выехала в Дамаск, а потом оттуда в Хомс. Помню ли я свой дом? Даже спустя девять лет я не могу забыть его. Я помню все в мелочах", - говорит девушка по имени Фатма Стейф.

Молодой человек Омар Абу Ходжар рассказал, что он со своей семьей уехал из города, так как боевики закрыли все школы, а он хотел продолжать образование. Кроме того, боевики собирались заставить его старшего брата воевать в их рядах.

"Когда началась война, я учился в шестом классе, и нам запретили ходить в школу. Я решил продолжать учёбу в другом месте. Наша семья переехала в другой город. Сейчас я возвращаюсь назад с надеждой, что моя старая школа откроется и мы снова заживем как раньше", - рассказал Ходжа журналистам.

По словам представителя Центра по примирению враждующих сторон Сергея Жмурина, в поездке приняло участие более 120 человек, которые были вынуждены покинуть родные места, когда туда пришла Джебхат-ан-Нусра*, и бежали к своим родственникам, разместились в городе Хаме.

"Сегодня здесь находится более 120 человек, это первые те жители, которые были в списках администраций нескольких городов, предоставили им возможность, чтобы посетить, кто на личном транспорте, кто на автобусе, город Маарет-эн-Нуман и посмотреть на свои жилища… Сегодня они при таком историческом событии присутствуют, когда узнали, что город освобождён, они уже могут выехать и посмотреть на прежние места проживания, чтобы потом принять решение вернуться в свои места и заниматься воспитанием детей, поднимать сельское хозяйство, жить нормальной мирной жизнью. Это первые жители, которые были в предоставленных нам списках", - пояснил Жмурин журналистам.

Местная жительница Люба Шаваф расплакалась, вспоминая малую родину.

"Услышала про освобождение города, решила посмотреть, что с ним стало. Оценить возможность возвращения. Восемь лет назад я оставила свой город. К тому моменту там уже вовсю хозяйничали боевики. Мы с отцом взяли машину и окольными путями выехали в сторону Алеппо. Это был долгий и опасный путь. Потом из Алеппо мы перебрались в Хаму. Я помню свой дом в мельчайших деталях. Я помню детскую площадку, каждый угол на ней, там где я играла, я вспоминаю одноклассников, школу... Есть соседи, которые уехали за границу, но мой отец сказал, что не уедет никуда и обязательно вернётся", - рассказала Шаваф. По ее словам, отец ждет сейчас возможности посетить свой город в Алеппо.

В остальных частях провинции Идлиб ситуация пока далека от нормальной. Как сообщил в четверг на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 42 обстрела.