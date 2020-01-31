Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-31T05:47+0300
https://ria.ru/20200131/1564087410.html
Жители освобожденного сирийского Маарет-эн-Нуман возвращаются в город
https://cdn22.img.ria.ru/images/155568/85/1555688549_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_3468755cb84b0cd418ca35b98e6d782c.jpg
РИА Новости

Жители освобожденного сирийского Маарет-эн-Нуман возвращаются в город

05:47 31.01.2020
1697
© NewsTeam / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в Сирии
Разрушенные здания в Сирии
© NewsTeam
Перейти в фотобанк
Разрушенные здания в Сирии. Архивное фото
МААРЕТ-ЭН-НУУМАН (СИРИЯ), 31 янв - РИА Новости. Жители освобожденного от боевиков сирийского города Маарет-эн-Нууман и его окрестностей, которые не были в нем много лет, смогли посмотреть на родные дома, передает корреспондент РИА Новости.
Маарет-эн-Нуман (провинция Идлиб) был освобожден сирийской армией в среду. Освобождение удерживаемого боевиками с 2012 года города и деблокирование участка международной трассы M5 называется экспертами одной из важнейших целей военной операции армии САР - Маарет-эн-Нуман является своего рода "ключем" к освобождению города Идлиб - столицы одноименной провинции.
Бойцы ополчения в освобожденном от террористов лагере палестинских беженцев Хандарат на северо-востоке Алеппо
30 января, 07:10Война в Сирии
Район Хандарат на окраине Алеппо: боевиков выгнали, но мир не наступил
В четверг два автобуса с бывшими жителями Маарет-эн-Нумана и несколько легковых машин под конвоем российской военной полиции приехали на окраину города, чтобы впервые за много лет посмотреть на родные места. Многие не были здесь по пять-шесть и более лет - с момента захвата города боевиками. С тех пор местным жителям пришлось скитаться по чужим домам - Дамаск, Хомс, Алеппо и так далее.
В нынешней поездке многие из них встретили соседей, которых не видели все эти годы.
"Я сейчас приехала из Хомса, возвращаюсь к своему дому, который пришлось оставить 9 лет назад. Это случилось после того, как боевики захватили моего отца, допрашивали его. Вся наша семья собралась и тайно, нелегально выехала в Дамаск, а потом оттуда в Хомс. Помню ли я свой дом? Даже спустя девять лет я не могу забыть его. Я помню все в мелочах", - говорит девушка по имени Фатма Стейф.
Молодой человек Омар Абу Ходжар рассказал, что он со своей семьей уехал из города, так как боевики закрыли все школы, а он хотел продолжать образование. Кроме того, боевики собирались заставить его старшего брата воевать в их рядах.
"Когда началась война, я учился в шестом классе, и нам запретили ходить в школу. Я решил продолжать учёбу в другом месте. Наша семья переехала в другой город. Сейчас я возвращаюсь назад с надеждой, что моя старая школа откроется и мы снова заживем как раньше", - рассказал Ходжа журналистам.
Лагерь сирийских беженцев
30 января, 14:58Война в Сирии
В Сирию за сутки вернулись более 750 беженцев из-за рубежа
По словам представителя Центра по примирению враждующих сторон Сергея Жмурина, в поездке приняло участие более 120 человек, которые были вынуждены покинуть родные места, когда туда пришла Джебхат-ан-Нусра*, и бежали к своим родственникам, разместились в городе Хаме.
"Сегодня здесь находится более 120 человек, это первые те жители, которые были в списках администраций нескольких городов, предоставили им возможность, чтобы посетить, кто на личном транспорте, кто на автобусе, город Маарет-эн-Нуман и посмотреть на свои жилища… Сегодня они при таком историческом событии присутствуют, когда узнали, что город освобождён, они уже могут выехать и посмотреть на прежние места проживания, чтобы потом принять решение вернуться в свои места и заниматься воспитанием детей, поднимать сельское хозяйство, жить нормальной мирной жизнью. Это первые жители, которые были в предоставленных нам списках", - пояснил Жмурин журналистам.
Местная жительница Люба Шаваф расплакалась, вспоминая малую родину.
Разрушенные здания в районе Алеппо
25 января, 05:41Война в Сирии
Жители окраинных районов Алеппо вновь привыкают жить на линии огня
"Услышала про освобождение города, решила посмотреть, что с ним стало. Оценить возможность возвращения. Восемь лет назад я оставила свой город. К тому моменту там уже вовсю хозяйничали боевики. Мы с отцом взяли машину и окольными путями выехали в сторону Алеппо. Это был долгий и опасный путь. Потом из Алеппо мы перебрались в Хаму. Я помню свой дом в мельчайших деталях. Я помню детскую площадку, каждый угол на ней, там где я играла, я вспоминаю одноклассников, школу... Есть соседи, которые уехали за границу, но мой отец сказал, что не уедет никуда и обязательно вернётся", - рассказала Шаваф. По ее словам, отец ждет сейчас возможности посетить свой город в Алеппо.
В остальных частях провинции Идлиб ситуация пока далека от нормальной. Как сообщил в четверг на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 42 обстрела.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
29 января, 20:08Война в Сирии
Сирийские военные освободили 27 населенных пунктов в Идлибе
1100010
Обсудить 0
Война в СирииСирийская правительственная армияИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии
Сирийские военные в провинции Идлиб
Сирийская армия предприняла контрнаступление в Алеппо и Идлибе
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийские военные в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Число раненных при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Сирийские военные освободили 27 населенных пунктов в Идлибе
Солдаты сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия сообщила о разгроме оплота террористов на юге Идлиба
Бойцы ополчения в освобожденном от террористов лагере палестинских беженцев Хандарат на северо-востоке Алеппо
Район Хандарат на окраине Алеппо: боевиков выгнали, но мир не наступил
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя напомнил авторам "сделки века", что Голаны – территория Сирии
Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
Нагорный Карабах
МИД Азербайджана оценил прошедшие в Женеве переговоры по Карабаху
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция обвинила Сирию в нарушении соглашения по Идлибу
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Бундестаг
В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
Сирийская армия уничтожила и захватила десятки орудий в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Россия ограничила полеты своих авиакомпаний в Китай
03:09В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
03:09Россиянам рассказали, как правильно спать
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
Лента новостейМолния