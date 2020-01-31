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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2
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РИА Новости

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2

05:33 31.01.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Толчки были зафиксированы в 3.26 по времени UTC (4.26 мск) в румынском жудеце (уезде) Вранча. Очаг залегал на глубине 140 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Землетрясение ощутили не только в столице Румынии (153 км от эпицентра - ред.), но и в соседней Молдавии.
Уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является самым сейсмоопасным в Румынии. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 - в Бухаресте, погибли около 1,5 тысяч человек.
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РумынияМолдавияБухарестВ мире
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