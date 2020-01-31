В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Толчки были зафиксированы в 3.26 по времени UTC (4.26 мск) в румынском жудеце (уезде) Вранча. Очаг залегал на глубине 140 километров.

Уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является самым сейсмоопасным в Румынии. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 - в Бухаресте, погибли около 1,5 тысяч человек.