Рэп-исполнитель 50 Сent удостоился именной звезды на "Аллее Славы"

Как следует из видеозаписи, 44-летний исполнитель, настоящее имя которого Кертис Джексон, прибыл на церемонию в светлом клетчатом костюме, красном свитере с высоким воротом и белых кроссовках.
1 сентября 2019, 20:04Культура50 Cent назвал нового короля поп-музыки
Поддержать своего коллегу на "Аллее Славы" явились звезды хип-хопа Eminem и Dr. Dre. Они оба также были в белых кроссовках.
Звезда рэпера стала 2686-й по счету на одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.
Излюбленными темами творчества 50 Cent являются наркоторговля и насилие. Он известен тем, что сумел выжить, получив девять пуль во время неудавшегося покушения. Также рэпер успел сняться в кино, исполнив роль самого себя в автобиографической ленте 2005 года "Разбогатей или умри".