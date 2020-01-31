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Культура
2020-01-31T05:19+0300
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Рэп-исполнитель 50 Сent удостоился именной звезды на "Аллее Славы"
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РИА Новости

Рэп-исполнитель 50 Сent удостоился именной звезды на "Аллее Славы"

05:19 31.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель 50 Cent
Рэп-исполнитель 50 Cent
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Рэп-исполнитель 50 Cent. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Известный американский рэп-исполнитель 50 Сent в четверг удостоился именной звезды на "Аллее Славы" в Голливуде, сообщается на сайте организаторов.
Как следует из видеозаписи, 44-летний исполнитель, настоящее имя которого Кертис Джексон, прибыл на церемонию в светлом клетчатом костюме, красном свитере с высоким воротом и белых кроссовках.
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Поддержать своего коллегу на "Аллее Славы" явились звезды хип-хопа Eminem и Dr. Dre. Они оба также были в белых кроссовках.
Звезда рэпера стала 2686-й по счету на одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.
Излюбленными темами творчества 50 Cent являются наркоторговля и насилие. Он известен тем, что сумел выжить, получив девять пуль во время неудавшегося покушения. Также рэпер успел сняться в кино, исполнив роль самого себя в автобиографической ленте 2005 года "Разбогатей или умри".
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