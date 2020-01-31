Рэп-исполнитель 50 Сent удостоился именной звезды на "Аллее Славы"

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Известный американский рэп-исполнитель Известный американский рэп-исполнитель 50 Сent в четверг удостоился именной звезды на "Аллее Славы" в Голливуде , сообщается на сайте организаторов.

Как следует из видеозаписи, 44-летний исполнитель, настоящее имя которого Кертис Джексон, прибыл на церемонию в светлом клетчатом костюме, красном свитере с высоким воротом и белых кроссовках.

Поддержать своего коллегу на "Аллее Славы" явились звезды хип-хопа Eminem и Dr. Dre. Они оба также были в белых кроссовках.

Звезда рэпера стала 2686-й по счету на одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.