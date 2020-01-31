Госдеп США потребовал от своих граждан не посещать КНР

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Госдепартамент США в связи с распространением вспышки нового коронавируса включил Китай в "красный" список стран, которые категорически не рекомендуется посещать.
"Не ездите в Китай из-за нового коронавируса, впервые обнаруженного в Ухане", - говорится в заявлении, которое помещает Китай на последний 4-й уровень опасности для путешественников, обозначенный красным цветом.
Американским гражданам, уже находящимся в Китае, рекомендуется покинуть страну.
Ранее госдеп разрешил частичную эвакуацию сотрудников посольства в Пекине и консульствах в КНР в связи с эпидемией короновируса.