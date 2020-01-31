Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T05:16+0300
https://ria.ru/20200131/1564087294.html
Госдеп США потребовал от своих граждан не посещать КНР
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/15/1563821567_0:0:602:338_1036x0_80_0_0_8b49de68b428c0365a09d5e821e04384.jpg
РИА Новости

Госдеп США потребовал от своих граждан не посещать КНР

05:16 31.01.2020
377
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
В Центральном госпитале города Ухань
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Госдепартамент США в связи с распространением вспышки нового коронавируса включил Китай в "красный" список стран, которые категорически не рекомендуется посещать.
"Не ездите в Китай из-за нового коронавируса, впервые обнаруженного в Ухане", - говорится в заявлении, которое помещает Китай на последний 4-й уровень опасности для путешественников, обозначенный красным цветом.
Американским гражданам, уже находящимся в Китае, рекомендуется покинуть страну.
Ранее госдеп разрешил частичную эвакуацию сотрудников посольства в Пекине и консульствах в КНР в связи с эпидемией короновируса.
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Вчера, 04:20
Пекин уверен, что справится с коронавирусом, заявили в МИД КНР
120021
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаГосударственный департамент СШАКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В США прилетевшего из КНР мужчину принудительно поместили на карантин
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Китай решил вернуть из-за границы жителей провинции Хубэй
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Пекин уверен, что справится с коронавирусом, заявили в МИД КНР
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее подтвердили седьмой случай заражения коронавирусом
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья
Задержанное из-за коронавируса в Италии судно продолжит плавание
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
Стенд компании Facebook
Facebook будет бороться с дезинформацией вокруг нового коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
Местные жители и полицейские у здания, в котором мужчина удерживал заложников, в индийском штате Уттар-Прадеш. 30 января 2020
В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Роспотребнадзор призвал к мерам предосторожности из-за коронавируса
Белый дом в Вашингтоне
СМИ: Белый дом не стал урезать помощь Украине в проекте бюджета
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
В ВОЗ рассказали, как остановить распространение коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Россия ограничила полеты своих авиакомпаний в Китай
03:09В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
03:09Россиянам рассказали, как правильно спать
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
Лента новостейМолния