Мадуро: президент Колумбии препятствует восстановлению дипотношений

МЕХИКО, 31 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что колумбийский лидер Иван Дуке лично заинтересован в том, чтобы не восстанавливать дипломатические отношения между странами.
"Он (Дуке - ред.) стремится к тому, чтобы не было никаких отношений между странами", - заявил Мадуро, выступая в эфире гостелевидения, трансляция опубликована в Twitter президента.
Накануне Мадуро заявил, что намерен восстановить консульские отношения с Колумбией, разорванные по его инициативе весной 2019 года на фоне приграничного кризиса вокруг поставок гуманитарной помощи.
Президент Колумбии Дуке позже отверг предложение Мадуро и призвал депортировать в Колумбию беглого сенатора Аиду Мерлано, арестованную в Венесуэле накануне.
По словам Мадуро, именно экстрадиция беглого сенатора стоит за нежеланием президента Колумбии восстановить сейчас консульские отношения, и кроме того он якобы сам способствовал её бегству.
"Она многое знает о политических кругах своей страны. Если мы вернём её, случится скандал ... Он (Дуке) не хочет экстрадиции этого сенатора и способствовал её бегству, чтобы она не рассказала всё, что знает", - пояснил Мадуро.
По заявлению Мадуро, в Венесуэле задержаны более 30 граждан Колумбии, включая тех, кого с красным формуляром разыскивает колумбийское бюро Интерпола, однако власти в отсутствие официальных каналов связи не могут организовать процесс экстрадиции.
Аида Мерлано, приговоренная к 15 годам тюремного заключения за подкуп голосов и незаконное ношение оружия, сбежала из-под стражи во время визита к стоматологу и покинула страну, однако в конце января была задержана в Венесуэле.
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