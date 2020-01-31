Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T04:23+0300
https://ria.ru/20200131/1564087007.html
Пекин уверен, что справится с коронавирусом, заявили в МИД КНР
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564076861_19:331:3072:2048_1036x0_80_0_0_d1953e5893d301cd4073cd85fe77060a.jpg
РИА Новости

Пекин уверен, что справится с коронавирусом, заявили в МИД КНР

04:20 31.01.2020 (обновлено: 04:23 31.01.2020)
2466
© REUTERS / China DailyВодители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Правительство Китая абсолютно уверено, что сможет справиться с распространением коронавируса, у страны есть все ресурсы для этого, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя решение ВОЗ объявить вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Решение было принято почти единогласно. Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий и как высокий в регионе и по всему миру. ВОЗ также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV, а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV".
"С начала вспышки нового типа коронавируса, правительство Китая, придерживаясь ответственного подхода в отношении здоровья населения, приняло самые всесторонние, самые жесткие меры профилактики эпидемии, многие их них даже вышли за рамки требований ВОЗ. У нас есть абсолютная уверенность и все возможности для того, чтобы победить в этой войне против эпидемии", - говорится в заявлении Хуа Чуньин, опубликованном на сайте МИД.
Он добавила, что Китай открыто делится информацией со всеми странами и продолжает поддерживать тесное сотрудничество с ВОЗ.
"Китайская сторона готова и дальше работать с ВОЗ и со всеми странами сообща защищать глобальную и региональную безопасность в сфере здравоохранения", - говорится в заявлении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Вчера, 02:12
Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
1220102
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаХуа ЧуньинВОЗМИД КНРПекинКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Китай решил вернуть из-за границы жителей провинции Хубэй
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В США прилетевшего из КНР мужчину принудительно поместили на карантин
В Центральном госпитале города Ухань
Госдеп США потребовал от своих граждан не посещать КНР
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
В ВОЗ рассказали, как остановить распространение коронавируса
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее подтвердили седьмой случай заражения коронавирусом
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья
Задержанное из-за коронавируса в Италии судно продолжит плавание
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Роспотребнадзор призвал к мерам предосторожности из-за коронавируса
Автомобили скорой помощи
В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
В лаборатории
В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Посольство России: среди заразившихся коронавирусом в КНР нет россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Россия ограничила полеты своих авиакомпаний в Китай
03:09В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
03:09Россиянам рассказали, как правильно спать
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
Лента новостейМолния