Пекин уверен, что справится с коронавирусом, заявили в МИД КНР

Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань

ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Правительство Правительство Китая абсолютно уверено, что сможет справиться с распространением коронавируса , у страны есть все ресурсы для этого, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя решение ВОЗ объявить вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Решение было принято почти единогласно. Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий и как высокий в регионе и по всему миру. ВОЗ также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV, а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV".

"С начала вспышки нового типа коронавируса, правительство Китая, придерживаясь ответственного подхода в отношении здоровья населения, приняло самые всесторонние, самые жесткие меры профилактики эпидемии, многие их них даже вышли за рамки требований ВОЗ. У нас есть абсолютная уверенность и все возможности для того, чтобы победить в этой войне против эпидемии", - говорится в заявлении Хуа Чуньин, опубликованном на сайте МИД.

Он добавила, что Китай открыто делится информацией со всеми странами и продолжает поддерживать тесное сотрудничество с ВОЗ.

"Китайская сторона готова и дальше работать с ВОЗ и со всеми странами сообща защищать глобальную и региональную безопасность в сфере здравоохранения", - говорится в заявлении.