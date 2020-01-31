FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Отмечается, что такое положение дел стало возможным благодаря проведению "разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удаче".

В конце статьи подчеркивается, что результаты такого курса впечатляют. В частности, российский госдолг составляет около 15 процентов от ВВП, тогда как средний аналогичный показатель по ЕС достигает отметки в 80 процентов.