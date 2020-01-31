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2020-01-31T14:08+0300
https://ria.ru/20200131/1564086976.html
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
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РИА Новости

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

04:19 31.01.2020 (обновлено: 14:08 31.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на мнение экспертов.
В статье говорится, что, несмотря на некоторое замедление экономического роста под воздействием санкций, российская экономика развивается стабильнее, чем ранее. В качестве примера приводится создание Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 124 миллиардов долларов. При этом "экспортерам удалось найти новые рынки, а импортерам — внутренние альтернативы".
Отмечается, что такое положение дел стало возможным благодаря проведению "разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удаче".
СМИ указывает, что лишь немногие экономисты пытаются оспорить тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше именно в результате введения западных санкций. Страна ответила на ограничения в трех ключевых областях. В первую очередь Россия "затянула пояса", сократила государственные расходы и "заставила свои банки и крупные корпорации расчистить балансы".
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Второе важное действие связано с тратой триллионов рублей на программы по импортозамещению, а также с запретом импорта продуктов питания из Евросоюза, чтобы стимулировать внутреннее производство. Кроме того, страна пересмотрела траты прибылей от продажи нефти и газа, направив доходы выше установленного уровня в ФНБ.
В конце статьи подчеркивается, что результаты такого курса впечатляют. В частности, российский госдолг составляет около 15 процентов от ВВП, тогда как средний аналогичный показатель по ЕС достигает отметки в 80 процентов.
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Санкции в отношении РоссииФонд национального благосостояния РоссииЕвросоюзРоссияЭкономика
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Успехи российской экономики за 20 истекших лет заключаются лишь в дальнейшем расслоении общества. Толстые стали толще. Бедные и нищие беднее.
31 января, 04:22
ЛКЛысый Кучерявый
27102026
Фонд благосостояния находится в западных банках. Деньги есть но рабочих мест нет, средства производства закупаем за рубежом, т.е кормим население других стран.
31 января, 05:30
Полковник Васин
28012020
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