Нарколог Минздрава рассказал о причинах популярности водки

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Популярность водки в Популярность водки в России можно объяснить быстрым эффектом опьянения, который можно приравнять к кратковременному наркозу, и экономической выгодой, поскольку один ее градус стоит меньше других алкогольных напитков, считает главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

День рождения русской водки отмечается 31 января.

"Объяснить популярность водки трудно. Я думаю, что тут сумма разных причин, в том числе экономических – если посчитать, сколько стоит 1 градус алкогольного напитка, то получится, что самый экономичный напиток — это водка", — рассказал РИА Новости Брюн.

Кроме того, употребление водки ведет к быстрому опьянению, а чаще всего ее пьют не ради удовольствия, а для того, чтобы забыться, получить кратковременный наркоз, пояснил Брюн.

По его словам, крепкие напитки, в том числе водка, не помогают расслабиться, а наоборот стимулируют человека к активным действиям. "Представить себе шумную компанию, которая пьет пиво или сухое вино очень трудно, это обычно спокойный разговор, а когда пьют водку, представляется совсем другая картина", — отметил Брюн.