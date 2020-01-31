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Нарколог Минздрава рассказал о причинах популярности водки
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РИА Новости

Нарколог Минздрава рассказал о причинах популярности водки

04:15 31.01.2020 (обновлено: 05:43 31.01.2020)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦех розлива водки
Цех розлива водки
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Цех розлива водки. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Популярность водки в России можно объяснить быстрым эффектом опьянения, который можно приравнять к кратковременному наркозу, и экономической выгодой, поскольку один ее градус стоит меньше других алкогольных напитков, считает главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
День рождения русской водки отмечается 31 января.

"Объяснить популярность водки трудно. Я думаю, что тут сумма разных причин, в том числе экономических – если посчитать, сколько стоит 1 градус алкогольного напитка, то получится, что самый экономичный напиток — это водка", — рассказал РИА Новости Брюн.

Кроме того, употребление водки ведет к быстрому опьянению, а чаще всего ее пьют не ради удовольствия, а для того, чтобы забыться, получить кратковременный наркоз, пояснил Брюн.
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По его словам, крепкие напитки, в том числе водка, не помогают расслабиться, а наоборот стимулируют человека к активным действиям. "Представить себе шумную компанию, которая пьет пиво или сухое вино очень трудно, это обычно спокойный разговор, а когда пьют водку, представляется совсем другая картина", — отметил Брюн.
Водка по-прежнему остается очень популярным алкогольным напитком в северных странах, в том числе и в России, подчеркнул специалист. Однако в целом в РФ потребление алкоголя снижается — за последние десять лет примерно вдвое. Больше всех крепкие алкогольные напитки потребляют в северных регионах страны, в процентном соотношении пьют больше мужчины, пояснил нарколог.
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