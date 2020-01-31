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2020-01-31T12:20+0300
https://ria.ru/20200131/1564086794.html
Эксперт рассказала о новой причине для разводов в России
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РИА Новости

Эксперт рассказала о новой причине для разводов в России

03:38 31.01.2020 (обновлено: 12:20 31.01.2020)
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© Depositphotos / ZastavkinРазлад в отношениях
Разлад в отношениях
© Depositphotos / Zastavkin
Разлад в отношениях. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Молодое поколение в последние годы внесло свой вклад в традиционные причины распада браков в России — несерьезное к ним отношение, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.
Росстат по итогам 2019 года зафиксировал серьезное снижение числа разводов по сравнению с 2018 годом — на 12,7%, однако их число все еще достаточно велико — 472 тысячи на 843 тысячи браков.

"В более молодых семьях появляется и относительно новая причина разводов — инфантильность или отсутствие обязательств за семью", — отметила Егорова.

К более давним причинам она отнесла "финансовую составляющую жизни семьи, завышенные ожидания от супруга (чаще всего мужа) в карьерном росте и перспективах семьи".
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Эксперт обратила внимание, что сильно влияет на успешность отношений и жилищный вопрос. "Отсутствие своего жилья или даже перспектив его приобретения — еще одна причина для распада брака", — сказала она.
"Кроме того, для россиян весьма характерно нежелание идти на компромиссы в семейной жизни, а также вмешательство со стороны родственников", — заключила Егорова.
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Наверное, об инфантильности партнера стоило судить до брака. Или тщательнее подбирать критерии при выборе. Часто женщины хотят видеть в избраннике интересного, общительного, романтичного мачо. А когда оказывается, что иных полезных качеств у человека оказывается в общем-то немного, и что вместо семьи он ищет свою аудиторию, чтобы хоть как-то реализоваться - пусть и бесплатно, начинают разочаровываться в выборе. Так чей инфантилизм лежал в основе ситуации?
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ppalarus
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