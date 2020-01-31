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Помпео в Киеве возложит венок к памятнику погибшим на Донбассе
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РИА Новости

Помпео в Киеве возложит венок к памятнику погибшим на Донбассе

03:33 31.01.2020
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© REUTERS / Luisa GonzalezГоссекретарь США Майк Помпео во время визита в Боготу Колумбия
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Боготу Колумбия
© REUTERS / Luisa Gonzalez
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео, который в четверг прибыл в Киев с визитом, помимо встреч с руководством страны планирует пообщаться с главой "новой церкви" Украины Епифанием и возложить венок к памятнику погибшим на Донбассе в ходе "российской агрессии", сообщает госдепартамент.
В материалах ведомства, распространенных к визиту Помпео 30-31 января, указывается, что он проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
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"Секретарь также встретится с митрополитом Православной Церкви Украины Епифанием, представителями гражданского общества и бизнеса, а также примет участие в церемонии возложения венков в честь погибших в Донбассе при защите своей Родины от российской агрессии", - говорится в сообщении госдепартамента.
"В то время как в этом месяце Украина отметила первую годовщину провозглашения Православной Церковью Украины автокефалии, США приветствуют митрополита Епифания за его лидерство в обеспечении того, чтобы Церковь была открыта для всех православных верующих", - отмечается в сообщении.
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Говоря о сотрудничестве с Украиной в области противодействия "российской агрессии", в ведомстве напомнили, что с 2014 года США выделили республике на эти цели около 3,3 миллиарда долларов и еще три миллиарда в виде гарантий под кредиты.
Кроме того, США ввели санкции против 168 лиц и компаний в связи с "злонамеренной деятельностью России на Украине".
Власти Украины и западных стран, в том числе США, ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Андрей ЗагороднюкЕпифаний ДуменкоМайк ПомпеоВадим ПристайкоВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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