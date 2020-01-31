Помпео в Киеве возложит венок к памятнику погибшим на Донбассе

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Боготу Колумбия

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео , который в четверг прибыл в Киев с визитом, помимо встреч с руководством страны планирует пообщаться с главой "новой церкви" Украины Епифанием и возложить венок к памятнику погибшим на Донбассе в ходе "российской агрессии", сообщает госдепартамент.

В материалах ведомства, распространенных к визиту Помпео 30-31 января, указывается, что он проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским , министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

"Секретарь также встретится с митрополитом Православной Церкви Украины Епифанием, представителями гражданского общества и бизнеса, а также примет участие в церемонии возложения венков в честь погибших в Донбассе при защите своей Родины от российской агрессии", - говорится в сообщении госдепартамента.

"В то время как в этом месяце Украина отметила первую годовщину провозглашения Православной Церковью Украины автокефалии, США приветствуют митрополита Епифания за его лидерство в обеспечении того, чтобы Церковь была открыта для всех православных верующих", - отмечается в сообщении.

Говоря о сотрудничестве с Украиной в области противодействия "российской агрессии", в ведомстве напомнили, что с 2014 года США выделили республике на эти цели около 3,3 миллиарда долларов и еще три миллиарда в виде гарантий под кредиты.

Кроме того, США ввели санкции против 168 лиц и компаний в связи с "злонамеренной деятельностью России на Украине".