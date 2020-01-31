СМИ: Белый дом не стал урезать помощь Украине в проекте бюджета

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Белый дом оставил попытки урезать финансовую помощь Украине по линии госдепартамента, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник в административно-бюджетном управлении при президенте США Дональде Трампе.
Как сообщает газета, Украина получает трансферы в рамках двух программ помощи обеспечения безопасности, одной из которых управляет госдеп, а другой Пентагон.
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По данным издания, в двух прошлых проектах бюджета администрация США предлагала сократить сумму помощи из госдепа до 20 миллионов долларов, однако каждый раз конгресс восстанавливал ее до предусмотренных изначально 115 миллионов долларов. Помощь Украине по каналам Пентагона составляет 250 миллионов долларов, но Белый дом никогда не делал попыток ее пересмотреть.
Бюджетный проект Белого дома на 2021 год будет опубликован 10 февраля. Сотрудник бюджетного управления сообщил изданию, что пункты по финансовой помощи Украине, в том числе и в рамках госдепа остались на прежнем уровне.
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В материале отмечается, что очередная попытка урезать финпомощь Киеву произошла бы на фоне импичмента президенту Дональду Трампу, который был инициирован по аналогичному поводу, и таким образом вызвала бы дополнительное внимание и критику со стороны конгрессменов-демократов.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь. Трамп отрицает обвинения.