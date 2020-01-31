Эксперты рассказали, что может обсудить Помпео на переговорах в Минске

МИНСК, 31 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Минск 1 февраля может обсудить темы обмена послами, отмены санкций, а также региональной безопасности, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Помпео посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. 1 февраля он приедет в Минск, где встретится с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Целью визита в госдепартаменте США назвали стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений".

Развитие двусторонних отношений

Директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий считает, что визит Помпео необходимо рассматривать в контексте поступательной нормализации отношений Минска и Вашингтона.

По его словам, эта нормализация предполагает два трека: полноценное восстановление дипломатических отношений и обмен послами (сейчас посольства возглавляют временные поверенные), а также отмена ряда экономических санкций и политических ограничений, которые США ввели в отношении Белоруссии

"Как минимум, две эти темы будут обсуждаться во время визита госсекретаря", - заявил эксперт РИА Новости в четверг.

Касаясь первой из них, политолог напомнил, что Минск и Вашингтон ранее уже договорились об обмене послами, и визит Помпео в Минск "должен финализировать это решение".

Вместе с тем собеседник отметил, что в этом вопросе есть и определенные процедурные сложности, так как после этого Помпео должен будет убедить президента США Дональда Трампа начать процедуру выдвижения посла, а затем кандидата должен будет одобрить сенат. То есть, подчеркнул Сивицкий, "автоматических гарантированных результатов" после визита Помпео в этой части не предполагается. "Речь о том, чтобы финализировать подготовку решения, продемонстрировать приверженность восстановлению отношений. Не исключено, что в ответ белорусская сторона посетит Вашингтон", - считает он.

Касаясь темы нормализации двустороннего сотрудничества в экономической сфере, собеседник напомнил, что сейчас против Белоруссии действуют американские санкции, которые временно приостанавливаются каждые полгода, и они достаточно серьезно влияют на динамику торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Эксперт напомнил, что санкции в том числе касаются предприятий белорусского госконцерна "Белнефтехим", поэтому, например, для американских компаний проблематично поставлять нефть в Белоруссию. Так что "это может быть один из предметов переговоров – выход на нормальное торгово-экономическое сотрудничество", продолжил политолог. "Главное условие – отмена ряда ограничений со стороны США под гарантии, например, что Беларусь будет готова закупать определенные объемы нефти в будущем. Это может быть один из вариантов решения проблемы санкций", - считает он.

Сивицкий уверен, что визит Помпео в Белоруссию будет носить символичный характер. Собеседник считает, что визит призван продемонстрировать приверженность США суверенитету Белоруссии, особенно в контексте не подписанной, как планировалось, в декабре программы действий по развитию интеграции в Союзном государстве Белоруссии и России и последовавших нефтегазовых споров с Москвой, а также с учетом важной роли Минска в региональной безопасности.

Касаясь темы прав человека и демократии в Белоруссии, Сивицкий отметил, что этот вопрос всегда поднимается США на переговорах в Минске, независимо от уровня американской делегации. Он напомнил, что в 2004 году и 2011 году конгресс США принимал законы, критикующие ситуацию с правами человека и демократией в Белоруссии и рекомендующие применить санкции, и любая президентская администрация в США вынуждена учитывать эти документы.

В то же время, по мнению Сивицкого, сейчас диалоги между США и Белоруссией по этой и по другим темам идут параллельно, в то время как до 2014 года диалог по всем сферам был обусловлен прогрессом Белоруссии в сфере прав человека и демократических преобразований.

"Сейчас эти повестки разведены, идут параллельно, но это не значит, что США закрыли глаза на свои предыдущие претензии в этой сфере. Так или иначе Беларуси надо демонстрировать в том числе и прогресс в этой сфере, чтобы подталкивать США к пересмотру санкционной политики в отношении нашей страны", - сказал эксперт.

Региональная безопасность

Член международной комиссии в нижней палате белорусского парламента Валерий Воронецкий считает в свою очередь, что во время визита Помпео будет поднята тема безопасности в регионе и в мире в целом.

"Визит такого уровня свидетельствует о повышении роли и значения Беларуси в региональной и мировой политике. Роль Беларуси важна как донора стабильности и безопасности в регионе, наша страна много делает для укрепления сплоченности, совместимости, доверия в нашем регионе", - сказал депутат.

Он обратил внимание, что госсекретарь проводит турне по целому ряду постсоветских стран.

"Надо исходить из того, что визит госсекретаря США должен способствовать такому сценарию регионального развития - направленному на укрепление стабильности, мира и безопасности, экономического благополучия в регионе, на рост доверия между всеми игроками, присутствующими в этом регионе", - сказал Воронецкий.

Он подчеркнул, что этого в регионе сегодня не хватает, и обратил внимание на "противостояние между Россией и Западом".

"Хотелось бы, чтобы визит способствовал снятию напряженности, укреплению стабильности в регионе… Я думаю, что так и должно быть: только путем диалога, взаимопонимания и взаимного доверия между странами можно решить те актуальные вопросы и проблемы , которые стоят в мире и в нашем регионе", - добавил депутат.

Воронецкий также рассчитывает, что визит Помпео в Белоруссию поможет восстановлению нормальных отношений Минска и Вашингтона. "Это очень важно, ведь США являются одним из важнейших геополитических центров силы… У нас есть и ожидания, связанные с восстановлением дипломатического присутствия (до уровня послов), но это не самоцель. Важно все-таки, чтобы было налажено полноценное динамичное сотрудничество, установлено взаимодействие, взаимопонимание, и тогда появление послов в Вашингтоне и Минске не заставит себя ждать", - продолжил он.

Депутат добавил, что визит американского чиновника такого высокого уровня в Белоруссию происходит впервые за долгие годы, и выразил надежду, что он откроет новые возможности для восстановления отношений и развития сотрудничества.