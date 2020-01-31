В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом по всему Китаю составило 9 356 человек, умерли 213, сообщает газета South China Morning Post.
Ранее сообщалось о 7 711 заболевших, из которых 170 скончались.
По последним данным, за четверг в Китае зафиксировано 1,22 тысячи новых случаев заболевания в 17 городах, а всего 9 356 заболевших.
Новый коронавирус
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Зараженные испытывают затруднения дыхания и чувство усталости, также у них наблюдается высокая температура, кашель и боль в горле.
Вирус распространился за пределы материкового Китая. Его обнаружили в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.
Всемирная организация здравоохранения накануне признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.