В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек

Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

Ранее сообщалось о 7 711 заболевших, из которых 170 скончались.

По последним данным, за четверг в Китае зафиксировано 1,22 тысячи новых случаев заболевания в 17 городах, а всего 9 356 заболевших.

Новый коронавирус

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Зараженные испытывают затруднения дыхания и чувство усталости, также у них наблюдается высокая температура, кашель и боль в горле.

Вирус распространился за пределы материкового Китая. Его обнаружили в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.