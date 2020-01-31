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В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
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РИА Новости

В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек

02:30 31.01.2020 (обновлено: 02:44 31.01.2020)
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© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВрачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом по всему Китаю составило 9 356 человек, умерли 213, сообщает газета South China Morning Post.
Ранее сообщалось о 7 711 заболевших, из которых 170 скончались.
По последним данным, за четверг в Китае зафиксировано 1,22 тысячи новых случаев заболевания в 17 городах, а всего 9 356 заболевших.

Новый коронавирус

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Зараженные испытывают затруднения дыхания и чувство усталости, также у них наблюдается высокая температура, кашель и боль в горле.
Вирус распространился за пределы материкового Китая. Его обнаружили в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.
Всемирная организация здравоохранения накануне признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
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