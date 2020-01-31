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СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
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РИА Новости

СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек

02:05 31.01.2020 (обновлено: 02:08 31.01.2020)
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© REUTERS / The Central Hospital of WuhanЛечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
© REUTERS / The Central Hospital of Wuhan
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Число жертв коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки заболеваний, выросло до 204, сообщает газета Global Times.
Ранее сообщалось, что в провинции от нового коронавируса скончались 162 больных.
Количество случаев заболевания в провинции превысило 5,8 тысяч, выздоровели 116 пациентов.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
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