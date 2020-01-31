СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Число жертв коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки заболеваний, выросло до 204, сообщает газета Global Times.
Ранее сообщалось, что в провинции от нового коронавируса скончались 162 больных.
Количество случаев заболевания в провинции превысило 5,8 тысяч, выздоровели 116 пациентов.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.