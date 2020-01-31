Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T02:02+0300
https://ria.ru/20200131/1564086206.html
Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
https://cdn21.img.ria.ru/images/148842/56/1488425689_0:131:3177:1918_1036x0_80_0_0_4e2209f6baf940e645007fd0d2393d62.jpg
РИА Новости

Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай

02:02 31.01.2020
96
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолеты Turkish Airlines
Самолеты Turkish Airlines
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Самолеты Turkish Airlines. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Флагманский авиаперевозчик Турции Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай для оценки ситуации со вспышкой коронавируса.
В заявлении компании говорится, что авиарейсы в Пекин, Гуаньчжоу, Шанхай и Сиань отменяются до 9 февраля.
Международный аэропорт Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи
00:55
Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Ранее об отмене или сокращении рейсов в Китай сообщили такие авиакомпании, как американские American Airlines, Delta и United, британская British Ariways, германская Lufthansa, французская Air France, скандинавская SAS, финская Finnair и другие.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
Вчера, 23:49
В ВОЗ рассказали, как остановить распространение коронавируса
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаTurkish AirlinesКитайТурцияВ мире
Рекомендуем
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
Участница протеста против Brexit возле здания Парламента в Лондоне
Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая жителя Тулы
В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
Автомобили скорой помощи
В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
Президент США Дональд Трамп
Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Рак легких
Назван простой способ избежать рака легких
Социальная сеть Фейсбук
Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
Международный аэропорт Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи
Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
В Китае число зараженных новым коронавирусом составляет 9692 человека
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Машина скорой помощи
Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В Роспотребнадзоре предупредили о тропических резистентных клопах
03:04В Китае число зараженных новым коронавирусом составляет 9692 человека
02:58Эксперты рассказали, что может обсудить Помпео на переговорах в Минске
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
Лента новостейМолния