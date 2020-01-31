Назван простой способ избежать рака легких

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Отказ от курения может способствовать росту здоровых клеток и устранить мутации, приводящие к раку легких, хотя ранее считалось, что они навсегда остаются даже у бывших курильщиков. К такому выводу пришла группа ученых, чье исследование опубликовано в журнале Nature.
Выяснилось, что в случае, если человек бросает курить, клетки, которые не были повреждены химическими элементами, содержащимися в табаке, начинают замещать клетки с генетическими мутациями.
В ходе научной работы использовались ткани 16 человек – курящих, некурящих и бросивших курить. Так, 96 процентов клеток в легких курильщиков имели генетические мутации, которых не обнаружили у некурящих. При этом 25 процентов клеток имели хотя бы одну связанную с раком мутацию. В то же время у бросивших курить наблюдалось в четыре раза больше здоровых клеток в дыхательных путях, чем у тех, кто продолжает курить.
По словам специалистов, эффект излечения легких наблюдался даже у тех, кто ранее выкуривал по пачке сигарет в день в течение длительного времени. Они считают, что человеческие легкие способны восстанавливаться даже тогда, когда влияние пагубной привычки на организм оказалось серьезным.