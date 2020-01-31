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В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
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РИА Новости

В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой

01:52 31.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили "скорой помощи"
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 31 янв – РИА Новости. Пассажирку, прилетевшую в Якутск из Харбина с высокой температурой, из-за угрозы коронавируса поместили в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.
Как отметили в управлении, связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР, с 1 января 2020 года санитарно-карантинный досмотр прошли 14 прибывших международных рейсов, более 1300 пассажиров и членов экипажа.
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"При проведении бесконтактной термометрии в самолете на рейсе, прибывшем 30 января из Харбина, была выявлена пассажирка с высокой температурой и признаками ОРВИ. В соответствии с алгоритмом действий была вызвана бригада скорой помощи, больная госпитализирована в инфекционную больницу и находится под медицинским наблюдением с предварительным диагнозом ОРВИ. Пробы больной направлены в лабораторию на весь перечень возможных возбудителей, включая новую коронавирусную инфекцию", - рассказали в пресс-службе.
Также отмечается, что остальные пассажиры рейса анкетированы и будут находиться под наблюдением поликлиник по месту жительства. На борту воздушного судна проведен комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.
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