В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой

ЯКУТСК, 31 янв – РИА Новости. Пассажирку, прилетевшую в Пассажирку, прилетевшую в Якутск из Харбина с высокой температурой, из-за угрозы коронавируса поместили в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.

Как отметили в управлении, связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР, с 1 января 2020 года санитарно-карантинный досмотр прошли 14 прибывших международных рейсов, более 1300 пассажиров и членов экипажа.

"При проведении бесконтактной термометрии в самолете на рейсе, прибывшем 30 января из Харбина, была выявлена пассажирка с высокой температурой и признаками ОРВИ. В соответствии с алгоритмом действий была вызвана бригада скорой помощи, больная госпитализирована в инфекционную больницу и находится под медицинским наблюдением с предварительным диагнозом ОРВИ. Пробы больной направлены в лабораторию на весь перечень возможных возбудителей, включая новую коронавирусную инфекцию", - рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что остальные пассажиры рейса анкетированы и будут находиться под наблюдением поликлиник по месту жительства. На борту воздушного судна проведен комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.

По данным ВОЗ на четверг, новым коронавирусом по всему миру заболело 7834 человек. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а около 100 - в других странах. В тяжелом состоянии находится 1370 человек и 170 человек скончались. Еще у 12167 человек выявлено подозрение на заболевание.