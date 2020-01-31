Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране

"Сейчас мы очень серьезно работаем с Китаем по коронавирусу. Это новое явление, о котором сейчас многие говорят. Надеюсь, все будет не настолько плохо, как, говорят, это может быть. Мы тесно работаем с ними (КНР – ред.), со многими другими странами. Мы полагаем, что вполне держим это под контролем. У нас в стране на данный момент очень мало с этим (заболеванием) проблем", - сказал Трамп, выступая на митинге в Мичигане.