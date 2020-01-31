Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Власти США держат под контролем ситуацию с распространением коронавируса в стране, заявил президент Дональд Трамп.
"Сейчас мы очень серьезно работаем с Китаем по коронавирусу. Это новое явление, о котором сейчас многие говорят. Надеюсь, все будет не настолько плохо, как, говорят, это может быть. Мы тесно работаем с ними (КНР – ред.), со многими другими странами. Мы полагаем, что вполне держим это под контролем. У нас в стране на данный момент очень мало с этим (заболеванием) проблем", - сказал Трамп, выступая на митинге в Мичигане.
Вместе с тем президент привел слегка устаревшие данные о пяти заболевших в США.
Ранее в четверг Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что шестой случай нового коронавируса зарегистрирован в стране, причем впервые произошла передача вируса от человека к человеку.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.