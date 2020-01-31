Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T01:27+0300
https://ria.ru/20200131/1564085917.html
Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
https://cdn24.img.ria.ru/images/153062/02/1530620285_0:0:5472:3078_1036x0_80_0_0_0379c2f19dfb6169872d1f8e428c2d7a.jpg
РИА Новости

Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране

01:27 31.01.2020
236
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Власти США держат под контролем ситуацию с распространением коронавируса в стране, заявил президент Дональд Трамп.
"Сейчас мы очень серьезно работаем с Китаем по коронавирусу. Это новое явление, о котором сейчас многие говорят. Надеюсь, все будет не настолько плохо, как, говорят, это может быть. Мы тесно работаем с ними (КНР – ред.), со многими другими странами. Мы полагаем, что вполне держим это под контролем. У нас в стране на данный момент очень мало с этим (заболеванием) проблем", - сказал Трамп, выступая на митинге в Мичигане.
Вместе с тем президент привел слегка устаревшие данные о пяти заболевших в США.
Ранее в четверг Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что шестой случай нового коронавируса зарегистрирован в стране, причем впервые произошла передача вируса от человека к человеку.
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
00:47
В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
Машины скорой помощи в Греции
Вчера, 23:35
В Греции госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
040100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
Автомобили скорой помощи
В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая жителя Тулы
В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
Международный аэропорт Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи
Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Медицинский работник в лаборатории больницы
Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Машина скорой помощи
Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
В Центральном госпитале города Ухань
В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Больница
Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
Самолеты Turkish Airlines
Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
Участница протеста против Brexit возле здания Парламента в Лондоне
Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04В Китае число зараженных новым коронавирусом составляет 9692 человека
02:58Эксперты рассказали, что может обсудить Помпео на переговорах в Минске
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
Лента новостейМолния