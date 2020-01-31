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Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
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РИА Новости

Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"

01:02 31.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун в беседе с журналистом RT назвал свою страну "силой зла", которой "все вернется бумерангом".
"Должен сказать с сожалением (поскольку я люблю свою страну!), что мы стали силой зла. Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей. Для людей… Для людей! Для простых людей! И из этого ничего не получится. Я знаю, что не получится", — посетовал Стоун.
Он также заявил, что в мире существует "историческая сила", которая несет возмездие. По мнению режиссера, Соединенным Штатам "может все вернуться бумерангом".
Кроме того, Стоун предположил, что в его стране масштабы коррупции превосходят эти же показатели в других государствах. Режиссер подчеркнул, что демократия в США лишь на словах, "а на самом деле всем правят деньги".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
31 декабря 2019, 10:15
Мария Захарова: мы живем с США, которые положили ноги на мировой стол
Полную версию интервью смотрите на сайте RTД.
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Телеканал RTОливер СтоунРоссияСШАКоррупцияВ мире
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