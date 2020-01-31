Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун в беседе с журналистом RT назвал свою страну "силой зла", которой "все вернется бумерангом".
"Должен сказать с сожалением (поскольку я люблю свою страну!), что мы стали силой зла. Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей. Для людей… Для людей! Для простых людей! И из этого ничего не получится. Я знаю, что не получится", — посетовал Стоун.
Он также заявил, что в мире существует "историческая сила", которая несет возмездие. По мнению режиссера, Соединенным Штатам "может все вернуться бумерангом".
Кроме того, Стоун предположил, что в его стране масштабы коррупции превосходят эти же показатели в других государствах. Режиссер подчеркнул, что демократия в США лишь на словах, "а на самом деле всем правят деньги".
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