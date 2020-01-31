Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T00:42+0300
https://ria.ru/20200131/1564085474.html
В Афинах и Салониках протестующие сожгли американские флаги
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39896/15/398961556_0:131:3000:1819_1036x0_80_0_0_4e12704e22e7329646e5f7d624e11a74.jpg
РИА Новости

В Афинах и Салониках протестующие сожгли американские флаги

00:42 31.01.2020
376
© РИА Новости / СомовАфины
Афины
© РИА Новости / Сомов
Афины. Архивное фото
АФИНЫ, 31 янв - РИА Новости. Демонстрации протеста против соглашения о новых базах США прошли в Греции, в Афинах и Салониках протестующие сожгли американские флаги, передает агентство Спутник Греция.
Митинги проходили в то время, как парламент Греции ратифицировал соглашение с США по оборонному сотрудничеству, предусматривающее предоставление американцам новых военных баз на греческой территории и возможность использовать практически все военные объекты Греции. Документ предусматривает расширение американской базы Суда на Крите, предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, а также возможность по согласованию с Грецией использовать любой военный объект на ее территории. "За" проголосовали 175 депутатов, "против" - 33 депутата, "воздержались" 80 депутатов. Всего в парламенте Греции 300 мест.
В Афинах демонстранты прошли маршем от центральной площади Синтагма возле парламента к посольству США, выкрикивая лозунги против соглашения. Возле посольства митингующие сожгли американский флаг.
В "северной столице" Греции Салониках демонстранты несли гроб, накрытый греческим флагом, и транспарантом – "Нет соглашению, которое несет смерть народам". Возле консульства США демонстранты сожгли американский флаг.
Воислав Сесель, лидер ультранационалистической сербской радикальной партии, держит горящий флаг НАТО на акции протеста в Белграде, Сербия. 24 марта 2019
24 марта 2019, 17:52
Сербские радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО в центре Белграда
3200001
Обсудить 2
Крит (остров)СалоникиГрецияАфиныСШАВ мире
Рекомендуем
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
Политолог Михаил Погребинский
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Делано Рузвельт и маршал СССР Иосиф Сталин перед началом одного из заседаний Ялтинской конференции
Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
В ВОЗ призвали бороться с недостоверной информацией о коронавирусе
Израильская система ПВО Железный купол
Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая жителя Тулы
В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
Актер, режиссер Сильвестр Сталлоне на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Поседевший Сталлоне удивил поклонников
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон прокомментировал "сделку века" с Израилем и Палестиной
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео предложил палестинцам представить альтернативу "сделке века"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
СМИ узнали причину вмешательства Нетаньяху в дело израильтянки Иссахар
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
В ВОЗ рассказали, как остановить распространение коронавируса
Блокадница Ленинграда прокомментировала скандал в Керчи
Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04В Китае число зараженных новым коронавирусом составляет 9692 человека
02:58Эксперты рассказали, что может обсудить Помпео на переговорах в Минске
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
Лента новостейМолния