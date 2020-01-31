В Афинах и Салониках протестующие сожгли американские флаги

Митинги проходили в то время, как парламент Греции ратифицировал соглашение с США по оборонному сотрудничеству, предусматривающее предоставление американцам новых военных баз на греческой территории и возможность использовать практически все военные объекты Греции. Документ предусматривает расширение американской базы Суда на Крите, предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, а также возможность по согласованию с Грецией использовать любой военный объект на ее территории. "За" проголосовали 175 депутатов, "против" - 33 депутата, "воздержались" 80 депутатов. Всего в парламенте Греции 300 мест.