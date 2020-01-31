Оперативный штаб 31 января обсудит меры против коронавируса

"31 января состоится заседание оперативного штаба, который рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России", - сообщила вице-премьер, руководитель штаба Татьяна Голикова, слова которой приводит секретариат.