Оперативный штаб 31 января обсудит меры против коронавируса

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 31 января состоится заседание оперативного штаба, который рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией в России.
Согласно сообщению секретариата вице-премьера, 30 января в Женеве состоялось экстренное заседание Чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил. Секретариат ВОЗ представил обзор ситуации в других странах. В настоящее время подтверждено 83 случая в 18 странах, из них только 7 не имели истории путешествия в Китай. В трех странах за пределами Китая произошла передача вируса от человека к человеку. Один из этих случаев серьезен, смертельных случаев не было. Всемирная организация здравоохранения признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Представитель РФ поддержал решение ВОЗ.
"31 января состоится заседание оперативного штаба, который рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России", - сообщила вице-премьер, руководитель штаба Татьяна Голикова, слова которой приводит секретариат.