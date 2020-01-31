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Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
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РИА Новости

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

00:24 31.01.2020 (обновлено: 00:40 31.01.2020)
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© Фото : NIAIDКоронавирус
Коронавирус
© Фото : NIAID
Коронавирус. Архивное фото
Перевод интервью излечившейся от коронавируса китаянки по фамилии Цзян корреспонденту агентства "Синьхуа" предоставлен порталом ИноСМИ.
"Моя фамилия Цзян, мне 44 года. Я родом из уезда Ушань города Чунцин (Юго-Западный Китай) и последние несколько лет работаю в Ухане. Сегодня я выписалась из чунцинской Центральной больницы „Санься".
15 января я отправилась на родину, чтобы встретить китайский Новый год. Муж приехал на железнодорожный вокзал уезда, чтобы меня встретить, и увидел, что я очень плохо себя чувствую. Он тут же отвез меня в местную народную больницу. Несколько дней лечения не дали положительного результата. 21 января меня перевезли в Центральную больницу „Санься" в районе Ваньчжоу, поместили в изолятор и диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа. Я оказалась первой пациенткой с этим заболеванием в Чунцине, врачи и медсестры относились ко мне с особой заботой. Каждый день меня опрыскивали, проводили противовирусное и противоинфекционное лечение, доктора даже воспользовались методами из традиционной китайской медицины. В последние дни вся симптоматика изменилась в лучшую сторону. Доктора сказали, что можно выписываться. За все лечение больница не взяла с меня ни единого фэня (1 фэнь — 0,01 юаня или 0,9 рубля. — Прим. ред.).
Меня спрашивают, страшна ли эта болезнь? Я считаю, что самое главное — не надо бояться самому, и самое важное — как можно лучше защищаться, очень важно носить маску и почаще мыть руки. Если поднялась температура, появился кашель и другие симптомы, нужно сразу же идти в больницу. Не стоит беспокоиться, что тебя изолируют, надо сохранять хорошее расположение духа, слушаться врачей, верить медикам, и тогда обязательно пойдешь на поправку".
Переводы зарубежной прессы читайте на портале ИноСМИ >>
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