Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

15 января я отправилась на родину, чтобы встретить китайский Новый год. Муж приехал на железнодорожный вокзал уезда, чтобы меня встретить, и увидел, что я очень плохо себя чувствую. Он тут же отвез меня в местную народную больницу. Несколько дней лечения не дали положительного результата. 21 января меня перевезли в Центральную больницу „Санься" в районе Ваньчжоу, поместили в изолятор и диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа. Я оказалась первой пациенткой с этим заболеванием в Чунцине, врачи и медсестры относились ко мне с особой заботой. Каждый день меня опрыскивали, проводили противовирусное и противоинфекционное лечение, доктора даже воспользовались методами из традиционной китайской медицины. В последние дни вся симптоматика изменилась в лучшую сторону. Доктора сказали, что можно выписываться. За все лечение больница не взяла с меня ни единого фэня (1 фэнь — 0,01 юаня или 0,9 рубля. — Прим. ред.).