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https://ria.ru/20200131/1564085133.html
Источник: главой "Сухого" может стать гендиректор "МиГ" Тарасенко
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РИА Новости

Источник: главой "Сухого" может стать гендиректор "МиГ" Тарасенко

00:14 31.01.2020
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© Фото предоставлено пресс-слубой РСК "МиГ"Илья Тарасенко - генеральный директор корпорации "МиГ"
Илья Тарасенко - генеральный директор корпорации МиГ
© Фото предоставлено пресс-слубой РСК "МиГ"
Илья Тарасенко - генеральный директор корпорации "МиГ". Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Генеральным директором компании "Сухой", создавшей, в частности, истребитель пятого поколения Су-57, может стать глава РСК "МиГ" Илья Тарасенко, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.
Ранее информированный источник сообщил агентству, что генеральный директор "Сухого" Игорь Озар покинет свой пост до конца недели, а заседание совета директоров компании по этому вопросу планировалось провести 30 января. В Объединенной авиастроительной корпорации информацию об отставке гендиректора "Сухого" назвали слухами, однако позднее о планируемом в четверг заседании совета директоров сообщил сайт раскрытия корпоративной информации.
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"Главой компании "Сухой" планируется назначить Илью Сергеевича Тарасенко (генеральный директор "МиГ" и заместитель гендиректора ОАК по ВТС)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что заседание совета директоров "Сухого", на котором планировалось рассмотреть этот вопрос, перенесено на следующую неделю.
"Нынешний гендиректор "Сухого" Игорь Озар находится больничном, и его обязанности по-прежнему исполняет первый заместитель гендиректора Михаил Стрелец", - сказал источник.
Компания "Сухой" (входит в ОАК) - один из крупнейших российский авиационных холдингов. В состав холдинга "Сухой" входят ведущие российские конструкторские бюро и серийные самолетостроительные заводы. Компания обеспечивает выполнение полного цикла работ в авиастроении - от проектирования до послепродажного обслуживания. Среди разработок компании такие самолеты, как Су-34, Су-35 и Су-57.
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Игорь ОзарИлья ТарасенкоОбъединенная авиастроительная корпорацияСухой (холдинговая компания)МиГ (корпорация)Безопасность
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