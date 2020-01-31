Источник: главой "Сухого" может стать гендиректор "МиГ" Тарасенко

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Генеральным директором компании Генеральным директором компании "Сухой" , создавшей, в частности, истребитель пятого поколения Су-57, может стать глава РСК "МиГ" Илья Тарасенко , сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что генеральный директор "Сухого" Игорь Озар покинет свой пост до конца недели, а заседание совета директоров компании по этому вопросу планировалось провести 30 января. В Объединенной авиастроительной корпорации информацию об отставке гендиректора "Сухого" назвали слухами, однако позднее о планируемом в четверг заседании совета директоров сообщил сайт раскрытия корпоративной информации.

"Главой компании "Сухой" планируется назначить Илью Сергеевича Тарасенко (генеральный директор "МиГ" и заместитель гендиректора ОАК по ВТС)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что заседание совета директоров "Сухого", на котором планировалось рассмотреть этот вопрос, перенесено на следующую неделю.

"Нынешний гендиректор "Сухого" Игорь Озар находится больничном, и его обязанности по-прежнему исполняет первый заместитель гендиректора Михаил Стрелец", - сказал источник.